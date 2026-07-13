Deportes
El Paiosaco incorpora al centrocampista Lucas Ferreiro
Se trata de un jugador de 26 años que juegó en el San Tirso las últimas cuatro temporadas
La Unión Deportiva Paiosaco anuncia la llegada de su tercer refuerzo de cara a la nueva temporada 2026-2027. Se trata de Lucas Ferreira Crespo, un centrocampista de 26 años que las últimas cuatro temporadas defendió los colores del San Tirso coruñés, aunque se formó en el Ural-Español.
En su nuevo club se muestran convencidos de que puede aportar "máis criterio, máis traballo e máis fútbol ao noso centro do campo".
Apuntan también que está en la plenitud de su carrera deportiva y que llega con mucha ilusión por seguir progresando a nivel personal y ayudar al conjunto verdiblanco a conseguir sus objetivos.