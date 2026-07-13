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Deportes

El Paiosaco incorpora al centrocampista Lucas Ferreiro

Se trata de un jugador de 26 años que juegó en el San Tirso las últimas cuatro temporadas

Redacción
13/07/2026 20:55
Lucas Ferreiro llega procedente del San Tirso coruñés
Lucas Ferreiro llega procedente del San Tirso coruñés
Cedida
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La Unión Deportiva Paiosaco anuncia la llegada de su tercer refuerzo de cara a la nueva temporada 2026-2027. Se trata de Lucas Ferreira Crespo, un centrocampista de 26 años que las últimas cuatro temporadas defendió los colores del San Tirso coruñés, aunque se formó en el Ural-Español.

En su nuevo club se muestran convencidos de que puede aportar "máis criterio, máis traballo e máis fútbol ao noso centro do campo". 

Apuntan también que está en la plenitud de su carrera deportiva y que llega con mucha ilusión por seguir progresando a nivel personal y ayudar al conjunto verdiblanco a conseguir sus objetivos.

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