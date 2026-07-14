El Sysca se consolida como uno de los mejores equipos gallegos de la temporada de salvamento y socorrismo en playa

Uno de los equipos del Sysca que participó en la competición celebrada en la playa del Orzán Cedida

El Club Sysca afrontó un frenético fin de semana con la disputa de los campeonatos gallegos de las distintas categorías de salvamento y socorrismo. La playa del Orzán reunió entre el viernes y el domingo a casi 60 representantes del conjunto carballés, así como otros deportistas procedentes de diversas zonas de Galicia.

Mientras los juveniles y los júniors se subieron a lo más alto del podio, tanto los infantiles y los cadetes como los absolutos terminaron segundos.

Estos resultados refuerzan la posición del Sysca como uno de los mejores equipos a nivel autonómico.

Infantiles

En categoría infantil una de las más destacadas fue Belén Puñal, quien terminó la competición con dos medallas platas.

Además, Ada Quintela y Yerai Fabián se hicieron ambos con un bronce en banderas.

En las pruebas por equipos, el relevo masculino tuvo una gran actuación y logró un oro, una plata y dos bronces.

Por su parte, el relevo femenino ganó una plata, al igual que el mixto.

Cadetes

En cadetes, los mejores resultados individuales llegaron en las pruebas de arena.

En la categoría femenina, Mara Cotelo terminó segunda en sprint y tercera en banderas.

Ya en la masculina, Leo Vega se proclamó campeón gallego de banderas e Izán Novo consiguió dos platas, tanto en sprint como en banderas.

En las pruebas colectivas, los chicos se impusieron en el relevo de sprint.

Tanto el conjunto masculino como el femenino alcanzaron el bronce en el relevo de tubo.

Nadadores del Sysca que también subieron al podio en la cita coruñesa Cedida

Juveniles y júniors

La competición de juveniles y júniors se desarrolló el sábado.

En juveniles, Lluc Pensado fue de los más destacados al lograr dos oros, una plata y un bronce.

También se llevó un oro a casa Mateo Pallas, a lo que añadió otra medalla de plata.

Además, Mateo Castelo, con una plata y dos bronces; Antía Cousillas, con una plata; Marta Eirís y Ana Ézara, con un bronce cada una, también obtuvieron medalla de forma individual.

Por equipos, el relevo masculino cerró el campeonato con cinco oros y un bronce, mientras que el femenino se hizo con un oro, una plata y un bronce.

En el relevo mixto el Sysca acabó en segunda posición.

Los júniors tampoco se quedaron atrás en cuanto a éxitos. En categoría femenina sobresalió Sara Puñal, con dos oros, una plata y un bronce, mientras que en la masculina lo hicieron Brais Pensado y Noah Quintela, con tres y dos oros, respectivamente.

También se subió en una ocasión a lo más alto del podio Álvaro Lavandeira, además de ser bronce en otras dos pruebas.

Por su parte, tanto Aroa Sequeiro como Kevin Pallas finalizaron su participación con una plata y un bronce cada uno.

En los relevos, el conjunto masculino se llevó cuatro oros y dos bronces, y el femenino logró dos oros, una plata y dos bronces.

En el relevo mixto los carballeses se coronaron campeones autonómicos.

Absolutos

El equipo absoluto entró en liza el domingo y se vio reforzado por los júniors Brais Pensado y Noah Quintela. A pesar del cansancio que arrastraban de las pruebas de su categoría, ambos lograron subirse al podio de nuevo, ya que Brais se llevó un oro y un bronce, y Noah, un oro.

No fueron los únicos en obtener medallas en las pruebas individuales. Anxo López y Paula Amado, con un oro y una plata cada uno, así como Samuel Quintela, con una plata y un bronce, vieron también recompensada su buena actuación.

En lo colectivo, los chicos culminaron la competición con un oro y cuatro platas, mientras que el equipo femenino lo hizo con dos platas y tres bronces.

Los carballeses terminaron el relevo mixto en la segunda plaza.

Campeonato de España

Finalizados los campeonatos autonómicos, la actividad no cesa para el Sysca.

El próximo fin de semana, días 18 y 19 de julio, 15 de sus deportistas juveniles, júniors y absolutos se desplazan hasta la playa de Ris, en Noja (Cantabria), para participar en el I Campeonato de España y Open Estival de Playa.