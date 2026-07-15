Las 1.002  personas inscritas en la Pedestre Nocturna de Cee suponen el mejor registro de la presente edición de Correndo pola Costa da Morte

La Pedestre Nocturna de Cee reunió el pasado año a un total de 800 corredores Raúl López

La undécima edición de la Carreira Pedestre Nocturna de Cee estará finalmente de lo más concurrida por cuanto el plazo de inscripción se cerró finalmente con un total de 1.002 personas inscritas, lo que supone el mejor dato de participación de las seis carreras disputadas hasta ahora en la presente edición del Circuito Correndo pola Costa da Morte 2026.

Los primeros en tomar la salida serán los participantes de categoría Pitufa, que saldrán a las 20 horas para completar una distancia de 400 metros.

A las 10.10 se dará el pistoletazo de salida a los atletas Sub-10, que deberán cubrir una distancia de 1.000 metros, al igual que los deportistas Sub-12, cuya salida está fijada para las 20.25 horas.

La prueba solidaria 3K contra o cancro arrancará a las 20.40 y sus participantes deberán recorrer una distancia de 3.1000 metros.

La penúltima carrera tendrá como protagonistas a atletas de las categorías Sub-14, Sub-16 y Sub-18, que también tendrán que completar una distancia de 3.100 metros.

Por últim0, el comienzo de la prueba reina de la 10K se fija para las 21.10 horas. La distancia a cubrir por los participantes será de 9.300 metros.

IX Carreira do Apóstolo de Vilaño

El sábado día 18 también se disputa la novena edición de la Carreira do Apóstolo de Vilaño, en A Laracha. La posibilidad de anotación se cierra a las 23:59 horas de este miércoles día 15 de junio y doce horas antes el número de inscritos rondaba los 800.

Esta carrera se llevará a cabo en horario de tarde.

Los Pitufos saldrán a las 17.45 horas; los Sub-10 y Sub-12 lo harán a las 18.00 para completar una distancia de 1 kilómetro; los Sub-14 y Sub-16 saldrán a las 18.15 para recorrer un total de 3,5 kilómetros; finalmente, tanto los Sub-18 como los participantes en la 7K Absoluta entrarán en liza a las 19.00 horas, para luchar por las posiciones de privilegio en las distancias de 3,5 kilómetros (Sub-18) y 7 kilómetros.