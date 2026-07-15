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Deportes

Últimas horas para inscribirse en la IX Carreira Popular que se celebra el próximo sábado en Vilaño

La entidad organizadora, la AC Adro, oferta servicios como vestuarios y duchas, fisioterapia, avituallamento, piscina con hielo para recuperación y pinchos al final

Redacción
15/07/2026 19:04
Imagen de una de las últimas ediciones 
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Las inscripciones para participar en la IX Carreira Popular do Apóstolo de Vilaño se cierran a las 23.59 horas de este miércoles día 15 de julio, pero ya se puede adelantar que la participación superará ampliamente los 800 deportistas. 

La Asociación Cultural Adro ultima los preparativos para una nueva edición del evento, que se celebrará el próximo sábado en Vilaño, contando con la colaboración del Concello de A Laracha,  Diputación de A Coruña y de la Federación Galega de Atletismo. 

El programa incluirá las carreras de las categorías de menores, una prueba absoluta de 7 kilómetros y la tradicional andaina solidaria, que volverá a destinar parte de su recaudación a la Asociación Española contra el Cáncer y a Cáritas de la Laracha. 

La inscripción tiene un precio de 7 euros para la carrera absoluta y para la andaina, mientras que la participación de las categorías menores es gratuita. 

Todas las personas inscritas recibirán una camiseta conmemorativa del evento. 

La organización ofrecerá también juegos infantiles desde las 17 horas, una masterclass de salsation al final de andaina, duchas, fisioterapia, avituallamento con agua y fruta, piscina con hielo para recuperación muscular y pinchos para todos al final. 

Las personas interesadas tienen hasta la medianoche para formalizar su participación a través de la plataforma Carreiras Galegas y de los puntos de inscripción presencial en el centro de entrenamiento Tiempo, en la Casa da Cultura y en la Piscina Municipal de A Laracha. 

Desde Adro de Vilaño destacan la buena respuesta recibida un año más y confían en que las inscripciones de las últimas horas permitan acercarse nuevamente a las cifras de participación de la pasada edición, en la que el evento reunió cerca de un millar de personas.

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