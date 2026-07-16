El Bergantiños jugará su primer amistoso la próxima semana y su rival será el Silva en As Eiroas

Simón Lamas en el partido ante el Real Ávila de la pasada temporada | RAÚL LÓPEZ

El Bergantiños 2026-2027 empezará la pretemporada el miércoles de la próxima semana, día 22 de julio, y lo hará con un plantel totalmente renovado ya que por el momento solo están confirmadas las renovaciones de tres jugadores: Iago Novo, Nacho Pastor y Koke Sáez.

En donde sí va a haber continuidad es en el banquillo ya que Simón Lamas afrontará su segunda temporada dirigiendo al equipo.

A tan solo unos días del regreso al trabajo, el preparador lucense declara estar muy ilusionado y motivado por el hecho de cambiar de grupo en Segunda RFEF y tener que enfrentarse a conjuntos vascos: "Son equipos muy competitivos, que nos van a llevar muchas veces al límite, además de obligarnos a adaptarnos a patrones futbolísticos distintos", dice un técnico vilalbés que declara estar tremendamente motivado e ilusionado por tener que enfrentarse a este tipo de rivales.

El técnico también se muestra satisfecho con las incorporaciones realizadas por el club, a la vez que confía en que conseguirán enganchar al público carballés con su juego.

"La temporada pasada en la primera vuelta conseguimos que la gente disfrutase mucho con el equipo, aunque la segunda fue más irregular, sobre todo a nivel de resultados. Ahora estamos viendo qué necesitamos para ser más regulares y más eficaces en casa. Es algo a lo que queremos darle mucha importancia para que el público se sienta muy identificado con el equipo y para que cada vez más gente se enganche al mismo".

Por lo de pronto los refuerzos anunciados parecen ilusionar y la primera tarea de Simón Lamas será conjuntarlos debidamente, algo para lo que está sobradamente capacitado, tal y como demostró la temporada pasada en la que ya tuvo que conformar un equipo totalmente nuevo.

Trece son las caras nuevas que ha llegado hasta ahora: Alberto Sánchez, José Balsa, Álex Pachón, Dani Jódar, Tomás Fuentes, Adri Álvarez, Yago Gandoy, Hugo Villaverde, Aarón Sánchez, Carlos García Pereira, Manu Berrocal, Álex Sánchez y David Iglesias.

La Copa Federación y los amistosos servirán para que el equipo vaya adquiriendo poco a poco la necesaria conjunción y los mecanismos que le gustan al preparador de Vilalba.

En principio los rojillos disputarán media docena de partidos de preparación.

El sábado día 1 de agosto (11.00 horas) jugarán en As Eiroas ante el Silva; el miércoles 5 de agosto se medirán en O Pote (19.30) al RC Ferrol; el miércoles 12 de agosto jugarán en el Juan Baleato de Val do Dubra ante el CD Lugo (19.30): el sábado día 15 visitarán al Fabril en el Depor Training Center (11.30); el domingo 23 compartirán cartel con el Muxía y el Pontevedra en el triangular que se disputará en Arliña (Muxía); finalmente, el sábado 20 de agosto visitarán el campo del Rácing Vilalbés (12.00).

Las fechas de algunos de estos amistosos podrían cambiar en función de lo que vaya sucediendo en las distintas eliminatorias de la Copa Federación.