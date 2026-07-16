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Deportes

El Concello de A Laracha ofrece una recepción oficial a Pedro Vázquez Ramil, flamante campeón de España absoluto de Frame Running

El alcalde, José Manuel López, le hizo entrega de una placa conmemorativa en reconocimiento al éxito deportivo y a su trayectoria de superación personal

Redacción
16/07/2026 16:44
Pedro Vázquez, flanqueado por la edil Patricia Bello y por el alcalde, José Manuel López Varela
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El alcalde de A Laracha, José Manuel López Varela, y la concejala de Deportes, Patricia Bello, ofrecieron una recepción oficial a Pedro Vázquez Ramil para felicitarlo por su reciente título de campeón de España absoluto de atletismo para personas con discapacidad en la categoría T72 de los 100 metros de Frame Running, logró alcanzado a finales del pasado mes de junio en Fuenlabrada.

El regidor le hizo entrega de una placa conmemorativa como muestra de reconocimiento del Ayuntamiento. 

José Manuel López puso en valor no solo el logro deportivo alcanzado, sino también los valores que representa el homenajeado. 

 "Pedro é un exemplo de superación persoal, de esforzo e de constancia. O seu campionato de España é o premio a moitos anos de traballo e sacrificio, e para o Concello é un orgullo contar cun veciño que representa tan ben os valores do deporte e leva o nome do noso municipio aló onde compite".

El alcalde también quiso hacer extensivo el reconocimiento al entorno que acompaña a Pedro en su día a día, destacando el apoyo de su familia y la labor que desarrolla la entidad Empujando Sonrisas para favorecer la práctica deportiva inclusiva y ofrecer nuevas oportunidades a las personas con diversidad funcional.

El título nacional amplía una trayectoria marcada por importantes retos deportivos y personales del homenajeado. 

Entre ellos figuran la realización del Camiño de Santiago, la participación en la Maratón de Nueva York y la presencia en el trail El Cruce en los Andes argentinos, una de las pruebas de montaña más exigentes de Sudamérica. 

Este año, además de proclamarse campeón de España, Pedro Vázquez Ramil compitió en los 10.000 del Soplao en Cantabria y en octubre tiene previsto viajar a Fuerteventura para cruzarla de norte a sur en dos etapas con el equipo Empujando Sonrisas. 

El Concello de A Laracha ya había distinguido a Pedro Vázquez en la última Gala do Deporte celebrada en 2023.

El alcalde, José Manuel López, haciendo entrega al deportista de una placa conmemorativa
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