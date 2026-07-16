El IX Trail de A Baña dará un salto de calidad como prueba de la Serie Oro del Trail Running Gallego

Borja Collar, Ana Pensado e Iván Sangiao durante a presentación de la prueba Cedida

El Concello de A Baña acaba de presentar la novena edición de su trail, que se disputará el próximo 27 de septiembre y que este año alcanza un nuevo hito al incorporarse a la Serie Oro de la Federación Galega de Atletismo (FGA), la máxima categoría del calendario gallego de trail running.

La prueba, que contará con cuatro distancias distintas-- una larga de 28 kilómetros, otra media de 16, otra corta de 8 y una andaina de 8 kilómetros-- continúa así consolidándose como una de las citas de referencia de la montaña en Galicia.

La incorporación a la Serie Ouro permitirá que los resultados alcanzados por los deportistas multipliquen por cinco la puntuación para el ranking de la Federación Galega de Atletismo, un aspecto determinante de cara a la confección de la selección gallega de trail running.

Además, el Trail de ABaña será una de las cuatro únicas pruebas de la Serie Oro que puntuarán para el ranking anual de clubes, tanto en la distancia larga como en la modalidad promocional de 8 kilómetros.

Las inscripciones ya están abiertas en la plataforma Carreiras Galegas. El precio es de 15 euros para el trail largo y de 12 euros para el medio, mientras que la participación en el trail corto y en la andaina será gratuita.

Todas las personas inscritas recibirán un obsequio conmemorativo y contarán con un avituallamento al final de la prueba.

En la presentación participaron la concejala de Deportes, Ana Pensado; el delegado de Trail Running de la FGA, Iván Sangiao; Borja Collar, representante del club BJ Trainers, que colabora con el Concello en la organización de la prueba, y el técnico municipal de deportes y coordinador del trail, Adrián Vázquez.

Los cuatro resaltaron el crecimiento experimentado por la competición y la importancia que supone el nuevo reconocimiento para el municipio.