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Diario de Ferrol

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Deportes

Balonmán Xiria, subcampión do Torneo Internacional Paredes Handball en Portugal

O cadete masculino carballés chegou invicto a final, na que caeu fronte ao Marítimo de Madeira nun evento que reuniu a preto de 2.000 deportistas de varios países

Redacción
17/07/2026 22:04
Representación de Balonmán Xiria que participou no torneo
Representación de Balonmán Xiria que participou no torneo
Cedida
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Tres equipos das Escolas Balonmán Xiria— dous masculinos e un feminino, todos de categoría cadete (sub16) — competiron do 8 ao 12 de xullo no torneo internacional Paredes Handball, que se celebra cada mes de xullo na localidade de Paredes, veciña de Oporto (Portugal), e que reúne anualmente preto de 2.000 deportistas de diferentes países.

A expedición carballesa estivo formada por 40 deportistas e 7 persoas do equipo técnico, e enfrontouse a equipos portugueses, brasileiros e a seleccións autonómicas como a rioxana.

O primeiro equipo masculino acadou o subcampionato na categoría sub16 tras caer na final fronte ao Marítimo de Madeira. Ata ese momento non perdera ningún partido, con vitorias destacadas fronte ao Farroupilha brasileiro ou o Lanzarote.

Os outros dous equipos tamén asinaron unha actuación sobresaínte. O segundo equipo masculino só perdeu un dos oito partidos que disputou, precisamente contra o Marítimo, que o apartou da loita pola final. 

En categoría feminina, as carballesas contaron por vitorias os seus partidos da fase de grupos — entre eles fronte á selección da Rioxa (25-21) — e caeron en cuartos de final por un axustado 26-27 fronte á SAR de Redondela.

O obxectivo do club nesta cita era ofrecer aos deportistas unha boa experiencia competindo contra equipos de diferentes procedencias e estilos, como preparación para a próxima tempada e para consolidar os grupos. 

A intención do Balonmán Xiria é regresar no novo curso con máis equipos de formación.

Ata a localidade portuguesa achegáronse ademais numerosas persoas da comarca de Bergantiños para animar aos deportistas do Xiria durante toda a semana.

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