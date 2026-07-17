Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Bergantiños femenino B sube a Primera División Gallega

Las rojillas consiguen su segunda ascenso en otras tantas temporadas gracias a la reestructuración de categorías

Redacción
17/07/2026 21:40
Plantel del Bergantiños femenino B
Plantel del Bergantiños femenino B
Adri Gonzalez
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El sénior B del Bergantiños femenino jugará la próxima temporada en la Primera División Gallega Arzúa Ulloa, después de la reestructuración de categorías acometida por la Federación Gallega de Fútbol.

En tan solo dos temporada el Bergantiños feminino B ha conseguido otros tantos ascensos, confirmando así el gran crecimiento de esta sección del club con apenas diez años de vida.

De esta forma, en la temporada 2026-2027 el Sénior A seguirá militando en la tercera categoría del fútbol femenino nacional (Tercera FEF), mientras que el Sénior B lo hará en la Primera División Gallega Arzúa-Ulloa DOP.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Representación de Balonmán Xiria que participou no torneo

Balonmán Xiria, subcampión do Torneo Internacional Paredes Handball en Portugal
Redacción
Plantel del Bergantiños femenino B

El Bergantiños femenino B sube a Primera División Gallega
Redacción
Integrantes del SAL infantil, tanto masculino como femenino

El equipo infantil femenino y el cadete masculino del SAL se proclaman campeones gallegos
Redacción
René Pérez proviene de la Gimnástica Segoviana

El Bergantiños incorpora al central René Pérez que llega de la Gimnástica Segoviana
Redacción