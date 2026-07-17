El Bergantiños femenino B sube a Primera División Gallega

Plantel del Bergantiños femenino B Adri Gonzalez

El sénior B del Bergantiños femenino jugará la próxima temporada en la Primera División Gallega Arzúa Ulloa, después de la reestructuración de categorías acometida por la Federación Gallega de Fútbol.

En tan solo dos temporada el Bergantiños feminino B ha conseguido otros tantos ascensos, confirmando así el gran crecimiento de esta sección del club con apenas diez años de vida.

De esta forma, en la temporada 2026-2027 el Sénior A seguirá militando en la tercera categoría del fútbol femenino nacional (Tercera FEF), mientras que el Sénior B lo hará en la Primera División Gallega Arzúa-Ulloa DOP.