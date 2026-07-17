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Deportes

El Bergantiños incorpora al central René Pérez que llega de la Gimnástica Segoviana

Es un central asturiano que el año pasado fue titular en más de una veintena de partidos en 2ª REF

Redacción
17/07/2026 16:42
René Pérez proviene de la Gimnástica Segoviana
René Pérez con la camiseta de su nuevo club
Cedida
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El Bergantiños hizo oficial una nueva incorporación, concretamente la décimo cuarta, de cara a la temporada 2026-2027.

Se trata de René Pérez. un central asturiano de 25 años que la pasada temporada defendió los colores de la Gimnástica Segoviana, con la que se enfrentó a su nuevo equipo en la competición liguera de 2ªRFEF.

El curso pasado fue titular en más de una veintena de partidos, marcó 3 goles y vio 5 cartulinas amarillas y ninguna roja.

Es un zaguero con buen juego aéreo (mide 1,88 metros) y con buena salida de balón, ya que domina las dos piernas. 

Antes de fichar por la Segoviana jugó en conjuntos como el Lealtad, Oviedo Vetusta y Almería B. En todos esos equipos actuó en más de 100 partidos, por lo que acumula también mucha experiencia.

El club rojillo le da la bienvenida y se muestra convencido de que va a ser un refuerzo importante, que aportará "liderazgo, competitividad y mucho trabajo".

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