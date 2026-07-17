El equipo infantil femenino y el cadete masculino del SAL se proclaman campeones gallegos 

Integrantes del SAL infantil, tanto masculino como femenino Cedida

El Club Salvamento Acuático Laracha (SAL) completó unos Campeonatos gallegos de playa excepcionales en la cita celebrada el pasado fin de semana en el arenal coruñés de Riazor, en donde alcanzó unos resultados que le colocan entre los referentes del salvamento y socorrismo gallego.

En la clasificación por clubes, el balance de los laracheses fue de dos títulos de campeones gallegos, un podio y dos puestos de máximo nivel frente a las mejores entidades de Galicia.

En categoría infantil por clubes, el equipo femenino del SAL quedó primero y el masculino, tercero. En cadetes, fue el masculino el que se llevó el campeonato, mientras el femenino clasificaba segundo. En esta categoría y en la clasificación mixta el SAL también ganó.

En categoría júnior, las féminas fueron segundas y los hombres terceros, quedando terceros en la conjunta por clubes. En juveniles, el femenino fue cuarto y el masculino octavo. Finalmente, el Absoluto masculino acabó cuarto y el masculino, quinto.

Mejores actuaciones infantiles

A nivel individual las actuaciones más destacadas fueron las siguientes.

En categoría infantil, Sabela Paulos García fue 1ª en nadar surf; Lucas Chouciño Sotelo, 2º en carrera con tabla, y 3º en nadar surf.

Julia Bolón Collazo hizo 3ª en carrera con tabla; igual que Borja Blanco López; Joel Landeira Suárea fue 5º en carrera con tabla y en banderas; y Jimena Viturro Domato, 5ª en banderas.

En relevos de categoría infantil, el SAL se hizo con dos títulos gallegos gracias a las victorias del equipo femenino en salvamento con tubo de rescate y del masculino en relevo con tabla.

A ello hay que sumar 5 medallas de bronce en relevo sprint femenino, relevo de tabla femenino, salvamento con tubo masculino, relevo sprint masculino y triada mixta.

Cadetes

Los logros más destacadas en categoría cadete corrieron a cargo de Hugo Ferreño Varela, 1º en sprint y carrera con tabla; y 2º en nadar surf. María García Ferreiro se hizo con el bronce en sprint, y fue 4ª en banderas. Julia Insua Rico quedó 3ª en nadar surf y 5ª en banderas. Darío González Santos fue 4º en nadar surf; y David Becerra, 5º en carrera con tabla.

En relevos cadetes el club conquistó cuatro títulos con los triunfos del equipo masculino en salvamento con tubo, del masculino en salvamento con tubo y rescate con tabla, y del mixto en triada. Además, cosechó dos medallas de plata y otra de bronce.

En el centro los deportistas cadetes, masculinos y femeninos, del SAL Cedida

Júnior

En categoría júnior las actuaciones individuales más destacadas fueron obra de Iria Barreiro Matos, 1ª en sprint y banderas, 2ª en carrera con tabla y 3ª en ocean. Miguel Salorio Campi fue 2º en carrera con ski; Sofía Mato, 2ª en carrera con tabla; Shaila Rodríguez, 3ª en carrera con ski: Pedro Verdía, 4º en sprint y en carrera con tabla; Lucía Añón Sánchez, 4ª en carrera con tabla y en nadar surf.

En las pruebas de relevos destacó el oro del equipo feminino júnior en rescate con tabla y las 7 medallas de plata y las 2 de bronce de las distintas formaciones juveniles y júnior.

Los juveniles y júniors del SAL

Categoría absoluta

En categoría absoluta, Iria Barreiro Matos fue 4ª en carrera con tabla y en banderas y 5º en sprint. En esta categoría el equipo femenino logró la plata en rescate con tabla y el bronce en el relevo de tabla; mientras que el masculino sumó tres bronces en salvamento con tubo, relevo de tabla y relevo de ski.

Los responsables del SAL aseguran que estos Campeonatos gallegos, más allá de medallas y resultados, supusieron "a consolidación dun proxecto deportivo e humano que segue medrando ano tras ano" y que se basa en "atraer talento, ofrecer oportunidades de crecemento ás novas xeracións e formar persoas a través dos valores do salvamento e socorrismo". También expresan su agradecimiento "a todas e cada unha das persoas que forman parte desde familia.... Estes éxitos pertencen a todos".

Formación de categoría absoluta del SAL Cedida

Próximas citas

La competición no para y el SAl acude este fin de semana, del 17 al 19 de julio, al Campeonato de España Estival Juvenil, Júnior y Absoluto que se celebra en la localidad cántabra de Noja.

El fin de semana siguiente competirán en el Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa, a disputar en Laredo (Cantabria).