Un total de 909 deportistas de diciesiete nacionalidades se inscribieron en la IX Carreira Popular de Vilaño que se disputa este sábado

IImagen de una de las ultimas ediciones de la carrera Raúl López

Todo está listo en la localidad larachesa de Vilaño pawra celebrar este sábado la IX Carreira do Apóstolo, el evento deportivo más multitudinario del concello larachés y una de las principales citas del XIII Circuito de Carreiras Populares da Deputación da Coruña.

El plazo de anotación se cerró con un total de 909 deportistas inscritos, entre las distintas categorías deportivas y la andaina popular.

La organización destaca tanto la paridad que obtuvo la convocatoria, con un 52.7% de mujeres, y la alta participación alcanzada por el evento en las dos últimas ediciones al superar la cifra de los 900 apuntados.

En esta edición habrá participantes procedentes de 48 ayuntamientos de las 4 provincias gallegas, 17 nacionalidades representadas, y una destacada representación de 49 clubes federados, colectivos deportivos y centros educativos.

Serán 461persoas las que compitan en las distintas categorías de la carrera.

De ese total, 221 tomarán la salida en la prueba absoluta de 7k, una distancia estrenada el pasado año con el objetivo de hacer la carrera más accesible y atractiva.

Otras 240 personas participarán en las diferentes categorías escolares.

La andaina solidaria bate récord histórico con 448 personas inscritas, que recorrerán un circuito de 3,5kilómetros.

Como cada año, esta actividad permitirá recaudar fondos para la Asociación Española Contra el Cáncer y Cáritas de ALaracha.

Desde su puesta en marcha, la iniciativa ya permitió donar más de 5.000 euros a ambas entidades.

Recogida anticipada de dorsales

Los dorsales y las camisetas podrán retirarse de manera anticipada el viernes 17 de julio en el Carrefour de Coristanco, en horario de 17.00 h la 21.00 h. El mismo sábado 18 también se podrán recoger por la mañana en Tempo Training&Social Center, de 10.00 a 13.00 horas, y, por la tarde, en el Centro Sociocultural de Vilaño, situado en el atrio de Vilaño, desde las 16.00 horas hasta 30 minutos antes de la salida de cada prueba.

La organización recomienda, siempre que sea posible, acudir a los puntos de recogida anticipada para reducir las esperas durante la tarde del evento.

La Asociación Cultural Adro de Vilaño, como organizadora de la prueba, contará con más de 50 personas voluntarias, además de miembros de Protección Civil y Policía Local, que se encargarán de asistir a las personas participantes y garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

Servicios disponibles

Entre los servicios disponibles habrá aparcamientos y baños adaptados, guardarropa, duchas, zona de recuperación con agua y fruta, avituallamento en el recorrido, servicio de fisioterapia ofrecido por la Clínica Diego Pérez y pinchos gratis al final de las pruebas.

Como novedades, desde las 17.00 horas habrá juegos infantiles y el evento contará este año con la presencia de Beso de Helado y Cafés Aruba, ampliando la oferta para participantes, acompañantes y público.

Por lo que respecta a los horarios de salida de las carreras, serán los siguientes. A las 17.45 saldrán los Pitufos; a las 18.00, los alevines y benjamines; a las 18.15, infantiles y cadetes;a las 18.55, la andaina solidaria; a las 19.00, la 7k. y la carrera de juveniles. Como fin de fiesta, a las 19.30 habrá una masterclass de Salsation gratuita.

La Carrera Popular do Apóstolo implicará cortes de tráfico en las principales vías que conectan Vilaño con el casco urbano de la Laracha.

Las vías estarán controladas por la Policía Local y Protección Civil, cuyos efectivos se encargará de regular la circulación a lo largo de los 3,5 kilómetros del trazado.

Cortes de tráfico y aparcamientos

Las principales carreteras de entrada la Vilaño quedarán cortadas al tráfico desde las 17:30 horas hasta el final de la carrera alrededor de las 20:30 h.

La Organización recomienda estacionar los vehículos en el aparcamiento número 2, que estará abierto a la circulación durante toda la jornada en el lugar de ABotica (Estrada A Laracha–A Silva, punto kilométrico 0.5. Al llegar al lugar de O Pino girar a la derecha en dirección a A Botica).