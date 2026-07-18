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Deportes

Amador Pena y Berta Pan ganan la IX Carreira do Apóstolo de Vilaño

La prueba reunió a alrededor de 900 deportistas

Redacción .
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18/07/2026 20:54
Rocha, Amador Pena y Fernando Vázquez
Rocha, Amador Pena y Fernando Vázquez
Raúl López
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Amador Pena Torreira y Berta Pan Veiras fueron los ganadores absolutos de la novena edición de la Carreira do Apóstolo de Vilaño disputada en la tarde del sábado.

El evento organizado por la A.C. Adro de A Laracha reunió a alrededor de 900 participantes en las distintas categorías y modalidades, incluida la tradicional andaina solidaria, en la que hubo récord de participación con cerca de 450 personas.

En la distancia larga de 7 kilómetros, el deportista de Atletismo Obradoiro marcó en meta un tiempo de 24 minutos y 8 segundos. Tras él, tan solo 12 segundos más tarde, entró José Francisco Rocha, del Brutanzos Team; en tanto que la tercera plaza fue para Fernando Vázquez Ares, de Triatlón Arteixo, con un registro de 24:48.

En categoría femenina se impuso Berta Pan Veiras, del Club Atletismo Coruña, con un tiempo de 29:15. Al segundo escalón del podio subió Soledad Leiro López, de la SD Compostela; y al tercero, la ourensana Iria Fernández Fontenla.

En Sub-18 el primero en completar la distancias de 3,5 kilómetros fue Mateo Ramos Olveira (12:30), seguido de Juan Ayerbe (13:06) y de Lucas Vázquez Bargo (14:14). 

En la misma categoría pero en féminas, la ganadora fue Natalia González Cotelo, seguida de Minia Fuentes y de Victoria Pablo Méndez. 

En Sub-16 masculino subieron al podio Samuel Tallón Blanco, Raúl Mata y Pablo Seaone Loureiro, mientras que en Sub-14 ganó  Nicolás Amado Prego, seguido de Álvaro Rodríguez González.

En Sub-16 femenino se impuso Alba Figueira Rascado, por delante de Adriana Rodríguez González y de Alicia da Silva. En Sub-14 ganó María García Ferreiro, Martina  Sánchez fue segunda y Daniela Pose Méndez ocupó la tercera plaza.

Los dirigentes de la AC Adro de Vilaño agasajaron finalmente a todos los participantes con unos pinchos para recuperar fuerzas, además de ofrecer los habituales servicios de vestuarios y duchas, avituallamiento y fisioterapia.

Soledad Leiro, Berta Pan e Iria Fernández
Soledad Leiro, Berta Pan e Iria Fernández
Raúl López
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