Alejandro Pardo y Antía García fueron los vencedores absolutos de la Pedestre Nocturna de Cee

El desarollo de la carrera fue seguida por mucho público Fuentes Cee

El carballés Alejandro Pardo Bello y Antía García Fernández se proclamaron campeones absolutos de la XI Carreira Pedestre Nocturna de Cee, que este año batió todos los registros anteriores de participación al alcanzar los 1.002 inscritos.

En la modalidad de la 3K solidaria los mejores fueron Elian Numa López Iglesias y Eva Formoso Recarey.

El campeón absolutos invirtió en completar los 10 kilómetros del recorrido largo un tiempo de 30 minutos y 38 segundos. Tras él entró, con una marca de 31:16, Amador Pena Torreira, corredor que unas horas antes había participado, y ganado, la Carreira do Apóstolo de Vilaño, en A Laracha. El tercer escalón del podio fue para Jaci Mello, con el mismo tiempo del segundo clasificado.

Elian Numa López Iglesias, por su parte, completó la 3K en 9 minutos y 32 segundos. Al segundo escalón del podio subió Anxo Lado López (09:33) y, al tercero, Adrián Paz Celeiro (09:38).

Por lo que respecta a la categoría femenina, Eva Formoso Recarey fue la más rápida con un tiempo de 12:25; seguida de Martina Tasende Andrade (12:29) y de Martina García Traba (13:38).

En categoría Sub-18 los tres mejores en hombres fueron Xabi Camba Vázquez (11:27), Borja Castelo Fernández (12:24) y Carlos López Felípez (12:35). En féminas: Alba Morales Pedreira (13:32), Ana Ézara Andrade (14:47) y Leticia Vázquez Castiñeira (17:15).

El cuadro de honor en categoría Sub-16 quedó conformado por Iago Bello (10:17), Brais Rey (10:42) y Carlos Lestón (10:43); y en chicas por Vega Rodríguez (11:50), Alba Filgueira (211:54) y Noa Atán (12:10).

En Sub-14 los mejores fueron: Álvaro Rodríguez (11:17), Xián Martínez (11:26) y Gael Lamas (11:32). En féminas: Carla Suárez (11:44), Ainhoa Reboiras (11:56) y Noa Vales (12:11).

Al podio de categoría Sub-12 subieron Adrián Rodríguez (04:00), Alexandre Vega (04:11) y Lukas Romero (04:15), por una parte, y Noa Vázquez (04:45), Carla Yuste (04:49) y Alexia Veres (04:54), por la otra.

Por último, los tres primeros en Sub-10 masculino fueron Eric Lema (04:39), Iago Marquez (04:40) y Aitor Muíño (04:56). En Sub-10 femenina: Lía Bazarra (05:17), Gala Barrientos (05:30) y Candela Trillo (05:54).

La nocturna ceense supuso la séptima prueba de la presente edición del Circuito de Carreiras Populares Correndo pola Costa da Morte. La siguiente cita será el 5 de septiembre en Corcubión con motivo de la disputa de la XXIII Carreira Pedestre Vila de Corcubión.