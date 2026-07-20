Buena actuación de la AD Fogar en las distintas pruebas de triatlón disputadas en Ferrol

Algunos de los triatletas de la AD Fogar que participaron en las pruebas Cedida

El fin de semana se disputaron en Ferrol el XXIV Triatlón Ciudad de Ferrol, prueba puntuable para la liga gallega; el Autonómico de Triatlón de Menores-Promoción Cadete y el clasificatorio nacional para el Festival Europeo Youth.

En todas esas pruebas la AD Fogar de Carballo y Oleiros estuvo representada por un total de 20 triatletas, masculinos y femeninos.

En el Campeonato Gallego de Triatlón de Menores los mejores resultados los consiguieron Rosalía Cid, 1ª en categoría benjamín; Noah De Castro, 7º en alevines; y Julen Castro, 7ª en benjamines.

Por equipos los menores de la AD Fogar acabaron quintos en las clasificaciones conjuntas.

En la prueba de Promoción cadete, Alejandro Casal ganó en categoría masculina y Carmen Díaz fue 3ª en la femenina.

En el clasificatorio para el Festival Europeo de Triatlón Youth, el juvenil Lucas Prada finalizó 20º y el cadete Diego Souto, 34°.

En cuanto a prueba absoluta puntuable para la Liga Gallega de Triatlón, los del Fogar fueron terceros por equipos, con Adrián Sancho en la 3ª plaza, Pedro López en la 12ª y Álvaro Elizalde en la 27ª.