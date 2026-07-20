El Calvo Escola Lubiáns ya conoce su calendario en la exigente OK Liga Plata

Los jugadores del Lubiáns celebrando el ascenso tras superar al Aluche madrileño Raúl López

El pasado fin de semana se celebró el sorteo de calendarios de las ligas nacionales de hockey patines organizadas por la Real Federación Española de Patinaje.

Después del meritorio ascenso logrado el pasado curso, los carballeses del Calvo Escola Lubiáns han quedado encuadrados junto a otros trece conjuntos de Cataluña, Asturias, País Vasco y Galicia, en el Grupo Norte de la propia OK Plata, grupo que sobresale por el gran nivel de la mayoría de sus integrantes, no en vano varios de ellos son clubes históricos del hockey nacional.

La competición arrancará el sábado día 26 de septiembre con un exigente desplazamiento para los carballeses a Cataluña para enfrentarse al CP Congrés La Sagrera Es Mou, equipo del barrio barcelonés de Sant Andreu.

Entre los atractivos de esta temporada destaca también la visita a Carballo de los equipos filiales de dos de los clubes más laureados del hockey patines nacional: el Reus Deportiu y el FC Barcelona, equipos que cuentan con algunas de las promesas más destacadas del panorama nacional.

Los catorce equipos que conforman el Grupo Norte de la OK Plata son los siguientes: CP Congrés La Sagrera Es Mou, CH Olot, AC Ordes, Reus Deportiu Brasilia, GEiEG, CH Vilaseca, , PHC Sant Cugat, Oviedo Roller, CP Tordera, Barça Atlètic, CAA Dominicos, RC Jolaseta, CDM Hockey Patines y Calvo Escola Lubiáns.

Comienzo de la pretemporada

Por lo que respecta al cuadro carballés, tiene previsto iniciar la temporada el 17 de agosto, día en el que la junta directiva del club aprovechará para presentar los primeros refuerzos del club de cara a una temporada que va a ser muy exigente en lo deportivo y en lo económico.

El club acaba de anunciar asimismo la renovación por una temporada más de Álex Novoa, jugador que llegó a Carballo la pasada temporada procedente del Compañía de María.