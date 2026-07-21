Buena actuación de Alba Lamas Santos en el Campeonato de España de Natación Infantil de Verano celebrado en Gran Canaria

Alba Lamas con su entrenador Cedida

La nadadora infantil de la AD Fogar, Alba Lamas Santos, representó a su club en el Campeonato de España de Natación Infantil de Verano disputado en las instalaciones del CN Metropole de Las Palmas de Gran Canaria y al que acudieron un total de 773 nadadores-as pertenecientes a 220 clubes.

Alba tuvo una buena actuación. Nadó los 50, 100 y 200 metros espalda, quedando 9ª, 10ª y º13ª, respectivamente. Aunque no logró batir sus marcas personales, sí mejoró en 4, 7 y 1 puesto su participación invernal en las mismas pruebas, con la dificultad añadida que conlleva nadar el estilo espalda en una piscina larga y descubierta.

La carballesa finalizá así una de sus mejores temporadas, en la que logró un botín de 10 medallas autonómicas, 11 récords absolutos y 6 récords de 15 años del club, además de ser convocada por la selección gallega infantil, con la que participó en el Campeonato de España de federaciones autonómicas.