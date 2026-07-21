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Deportes

Buena actuación de Alba Lamas Santos en el Campeonato de España de Natación Infantil de Verano celebrado en Gran Canaria

La carballesa fue finalmente 9ª, 10ª y º13ª en las pruebas de 50, 100 y 200 metros espalda

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 18:31
Alba Lamas con su entrenador
Alba Lamas con su entrenador
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La nadadora infantil de la AD Fogar, Alba Lamas Santos, representó a su club en el Campeonato de España de Natación Infantil de Verano disputado en las instalaciones del CN Metropole de Las Palmas de Gran Canaria y al que acudieron un total de 773 nadadores-as pertenecientes a 220 clubes. 

Alba tuvo una buena actuación. Nadó los 50, 100 y 200 metros espalda, quedando 9ª, 10ª y º13ª, respectivamente. Aunque no logró batir sus marcas personales, sí mejoró en 4, 7 y 1 puesto su participación invernal en las mismas pruebas, con la dificultad añadida que conlleva nadar el estilo espalda en una piscina larga y descubierta.

La carballesa finalizá así una de sus  mejores temporadas, en la que logró un botín de 10 medallas autonómicas, 11 récords absolutos y 6 récords de 15 años del club, además de ser convocada por la selección gallega infantil, con la que participó en el Campeonato de España de federaciones autonómicas.

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