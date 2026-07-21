Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

Carmen Llaría, de Piragüismo Dumbría, obtuvo el bronce en el Campeonato de España de nuevas promesas de Slalom

El logro tiene aun más valor si se tiene en cuenta que es su primer año en categoría infantil

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 12:17
Carmen Llaría en pleno esfuerzo competitivo
Carmen Llaría en pleno esfuerzo competitivo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El CDM Piragüismo Dumbría puso el broche a la temporada nacional de aguas bravas con la participación en el Campeonato de España de Nuevas Promesas de Slalom, disputado en aguas del río Segre a su paso por la localidad leridana de Ponts. 

Las elevadas temperaturas marcaron dos intensas jornadas de competición en las que los deportistas tuvieron que hacer frente a uno de los campeonatos con trazados de los más exigentes del calendario. 

La gran protagonista de la expedición dumbriesa fue Carmen Llaría Traba, que se colgó la medalla de bronce en el C1 infantil femenino, confirmando la excelente progresión que vino mostrando a lo largo de toda la temporada. 

Carmen Llaría con su medalla
Carmen Llaría con su medalla
Cedida

El resultado cobra aún más valor al tratarse de su primer año en la categoría infantil, logrando subir al podio en un Campeonato de España en el que se midió a las mejores especialistas del país. 

La nota más amarga del fin de semana para el cuadro dumbriés fue la ausencia de Clara Mancebo Landeira, otra de las grandes bazas del club para luchar por las medallas. 

La deportista se desplazó hasta Ponts junto al resto de la expedición, pero finalmente no pudo competir debido a una lesión en el hombro sufrida durante un entrenamiento con la selección gallega pocos días antes del campeonato. 

Su baja privó al club de una de sus principales opciones de podio, después de la brillante trayectoria que Clara había completado durante toda la Copa de España. 

En categoría masculina, tanto José María Ferrer Cardona como Yerai Omar Guene Gómez e Iván Llaría Traba, completaron una buena actuación, sumando los tres una importante experiencia en una campetición de máximo nivel y aportando importantes puntos al club. 

Por otra parte, el domingo se disputó el Campeonato de España de Slalom Cross, la nueva disciplina olímpica que cada vez gana más protagonismo en el panorama internacional.

En esta modalidad, Carmen Llaría volvió a ser una de las deportistas más destacadas del club, logrando superar dos eliminatorias consecutivas para llegar hasta semifinales, quedando a la puerta de la lucha por las medallas y completando un extraordinario fin de semana.

El resto de la expedición, José María Ferrer y Yerai Guene consiguieron clasificarse para las eliminatorias finales, quedando eliminados en los primeros enfrentamientos directos.

Con este Campeonato de España concluye la temporada nacional de nuevas promesas, en la que Piragüismo Dumbría volvió a demostrar el buen hacer de su cantera.

El podio nacional conseguido por Carmen Llaría, unido a las buenas actuaciones del resto de la expedición y al octavo puesto por clubes alcanzado en la anterior Copa de España de Sort, confirman el gran trabajo que el club viene realizando en las categorías de formación, y permiten afrontar con mucho optimismo el futuro del slalom dumbriés.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El acto de presentación de la prueba contó con la presencia del alcalde, Eduardo Parga, y de la concejala Noelia Freijeiro

La IX Carreira Pedestre de Malpica se celebrará el 26 de septiembre
Redacción
Deportistas del Sysca juvenil, júnior y absoluto que acudieron a Campeonato de España estival de playa celebrado en Cantabria

Siete medallas para el Sysca en el Campeonato de España estival de playa
Redacción
Carmen Llaría en pleno esfuerzo competitivo

Carmen Llaría, de Piragüismo Dumbría, obtuvo el bronce en el Campeonato de España de nuevas promesas de Slalom
Redacción
Algunos de los triatletas de la AD Fogar que participaron en las pruebas

Buena actuación de la AD Fogar en las distintas pruebas de triatlón disputadas en Ferrol
Redacción