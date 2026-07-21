El goleador Álex Pérez seguirá una temporada más en las filas del Calvo Escola Lubiáns
La temporada pasada anotó ni más ni menos que 35 dianas en la fase regular y otros 2 en la eliminatoria ante el Aluche madrileño que valió un ascenso para los carballeses
El Escola Lubiáns anuncia la renovación de Álex Pérez, joven jugador que llegó a comienzos de la pasada temporada a Carballo procedente del Compañía de María y cuyo fichaje fue todo un acierto por parte de la directiva del conjunto carballés.
Álex Pérez Boo fue el máximo goleador, junto a Marcos Vaamonde (AC Ordes), de la fase regular de la OK Bronce con un total de 35 dianas.
Sus tantos fueron decisivos para que el equipo pudiese retornar a la Liga Plata, en la que militará este curso. En el partido de vuelta de la reñida eliminatoria por el ascenso ante el Aluche madrileño, Álex marcó 2 goles decisivos en un partido que resultó apasionante y que acabó con victoria por la mínima para los locales (4-3).
Se trata de la segunda renovación en el plantel que dirige Ramón Canalda, luego de la ya anunciada de Álex Novoa.