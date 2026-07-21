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Deportes

El goleador Álex Pérez seguirá una temporada más en las filas del Calvo Escola Lubiáns

La temporada pasada anotó ni más ni menos que 35 dianas en la fase regular y otros 2 en la eliminatoria ante el Aluche madrileño que valió un ascenso para los carballeses

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 20:36
Álex Pérez (dorsal 7) saltando sobre sus compañeros en la celebración del ascenso nada más terminar el partido ante el Aluche
Álex Pérez (dorsal 7) saltando sobre sus compañeros en la celebración del ascenso nada más terminar el partido ante el Aluche
Raúl López
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El Escola Lubiáns anuncia la renovación de Álex Pérez, joven jugador que llegó a comienzos de la pasada temporada a Carballo procedente del Compañía de María y cuyo fichaje fue todo un acierto por parte de la directiva del conjunto carballés.

Álex Pérez Boo fue el máximo goleador, junto a Marcos Vaamonde (AC Ordes), de la fase regular de la OK Bronce con un total de 35 dianas. 

Sus tantos fueron decisivos para que el equipo pudiese retornar a la Liga Plata, en la que militará este curso. En el partido de vuelta de la reñida eliminatoria por el ascenso ante el Aluche madrileño, Álex marcó 2 goles decisivos en un partido que resultó apasionante y que acabó con victoria por la mínima para los locales (4-3).

Se trata de la segunda renovación en el plantel que dirige Ramón Canalda, luego de la ya anunciada de Álex Novoa.

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