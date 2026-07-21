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Deportes

La IX Carreira Pedestre de Malpica se celebrará el 26 de septiembre

El evento volverá a tener carácter solidario ya que servirá para recaudar fondos para la lucha contra el cáncer

Redacción .
Redacción .
21/07/2026 17:46
El acto de presentación de la prueba contó con la presencia del alcalde, Eduardo Parga, y de la concejala Noelia Freijeiro
El acto de presentación de la prueba contó con la presencia del alcalde, Eduardo Parga, y de la concejala Noelia Freijeiro
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Ya hay fecha para la novena edición de la Carreira Pedestre Concello de Malpica. Se disputará finalmente el sábado día 26 de noviembre según se anunció este martes durante la presentación del evento, acto en el que participaron el alcalde, Eduardo Parga Veiga y la concejala de Deportes, Noelia Freijeiro Novo.

La prueba contará con un recorrido largo de 10 kilómetros y una carrera popular de 2 kilómetros, además de las diferentes competiciones para categorías de base, con distancias adaptadas a las edades de los participantes. 

Los participantes saldrán del entorno de la Praza Anselmo Villar mientras que la línea de llegada estará situada en el paseo de la playa, ofreciendo un recorrido que combina deporte y disfrute de la naturaleza con el paso por algunos de los lugares más emblemáticos de la localidad.

Durante la presentación, la edila Noelia Freijeiro destacó que la carrera pedestre "é unha das actividades deportivas máis importantes do ano en Malpica. É unha proba pensada para toda a familia, na que poden participar desde os máis pequenos ata os corredores máis experimentados", para añadir que el objetivo de la misma es "seguir fomentando hábitos de vida saudables e facer do deporte un espazo de encontro, convivencia e participación".

El alcalde, Eduardo Parga, por su parte, puso en valor el impacto que el evento tiene para Malpica: “Esta proba é un exemplo da aposta do Concello polo deporte como motor de saúde, convivencia e promoción de Malpica. Cada edición atrae centos de persoas que, ademais de participar na carreira, coñecen o noso patrimonio, a nosa gastronomía e a nosa paisaxe".

El regidor destacó asimismo que "este ano volvemos incorporar un importante compoñente solidario, demostrando que o deporte tamén serve para axudar aos demais”. De esta forma, por cada inscripción el Concello donará 1 euro para la Asociación Española contra el Cáncer.

Todos os participantes recibirán una camiseta conmemorativa y se entregaran medallas y trofeos a los mejores clasificados en las diferentes categorías.

La prueba forma parte del calendario oficial de la Federación Galega de Atletismo y desde el Concello de Malpica se anima a la ciudadanía y a los aficionados al atletismo de toda Galicia a inscribirse y participar en la misma.

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