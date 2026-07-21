Siete medallas para el Sysca en el Campeonato de España estival de playa

Deportistas del Sysca juvenil, júnior y absoluto que acudieron a Campeonato de España estival de playa celebrado en Cantabria Cedida

El Club Sysca participó en la primera edición del Campeonato de España estival de playa dejando un gran sabor de boca, ya que sus deportistas lograron hasta un total de siete medallas.

La playa de Ris, en Noja (Cantabria), reunió a algunos de los mejores socorristas del panorama nacional durante el pasado fin de semana.

Además de los metales obtenidos, el equipo carballés también terminó sexto en la clasificación general.

La expedición del Sysca estuvo conformada por un total de 15 deportistas de las categorías juvenil, júnior y absoluta: Antía Cousillas, Icía Velasco, Marta Eirís, Lluc Pensado, Mateo Castelo, Aroa Sequeiro, Sara Puñal, Brais Pensado, Noah Quintela, Kevin Pallas, Álvaro Lavandeira, Paula Amado, Samuel Quintela, Anxo López y Hugo Martínez.

Todos ellos acompañados por su entrenador, David Orgeira. En la categoría juvenil, Lluc Pensado se hizo con dos medallas, ya que se proclamó campeón de España en la prueba de carrera con tabla y subcampeón en la carrera con ski. Además, añadió un cuarto puesto en el ocean.

Por su parte, Mateo Castelo logró meterse entre los mejores en la carrera con ski al terminar la prueba en octava posición.

Ya en la categoría júnior, Brais Pensado se llevó dos oros, en la carrera con ski y en el ocean, y una plata, en la carrera con tabla. También se hizo con un oro Noah Quintela, en su caso en el sprint, a lo que sumó un cuarto lugar en la otra prueba de arena, las banderas. También aportaron resultados meritorios para el equipo Sara Puñal (5ª en ocean, 8ª en nadar surf y 10ª en carrera con ski), Kevin Pallas (4º en sprint y 8º en banderas), Aroa Sequeiro (7ª en banderas) y Álvaro Lavandeira (10º en nadar surf). En cuanto a los absolutos, uno de los nombres destacados fue el de Samuel Quintela, quien se colgó la plata en la prueba de sprint y se quedó a las puertas del podio en las banderas al ser cuarto. Igual suerte tuvo Paula Amado en la misma prueba, ya que también finalizó en cuarto lugar, aparte de ser novena en sprint. Asimismo, Anxo López, en su primer año en la categoría, logró ser décimo tanto en nadar surf como en ocean. Por otra parte, este fin de semana el Club Sysca afronta una nueva competición nacional, otra vez en Cantabria. Se trata del Campeonato de España de las categorías infantil y cadete, que se celebrará en la playa La Salvé, en Laredo, del viernes 24 al domingo 26 de julio. En esta cita los carballeses contarán con un total de 17 deportistas entre ambas categorías.