A federación confirma a inscripción do Basket Xiria na Terceira FEB
O clube de Carballo volverá a competir por duodécima tempada nunha competición de ámbito estatal
A Federación Española de Baloncesto comunicou á Escola Basket Xiria que unha vez revisada a documentación presentada e comprobado por parte da comisión delegada que se cumpriron tódolos requisitos esixidos, o Calvo Basket Xiria queda inscrito na Liga Terceira FEB Conferencia A-Grupo A-B, para a vindeira tempada 2026/2027.
Trala inscrición e depósito do aval ante a Federación Galega de Baloncesto (Fegaba), o pasado xoves a Escola Basket Xiria iniciaba así o proceso de inscrición, por décimosegunda tempada na Terceira FEB (antes Liga EBA).
Trala histórica tempada pasada, onde o equipo dirixido por Héctor Méndez acadou a clasificación para a previa polo ascenso, polo que por segunda vez na historia do clube xogouse unha fase de ascenso a categoría estatal, este ano tocará pelexar pola permanencia sen perder a identidade do xogo e implicando a novos xogadores da canteira local.
Nesta tempada 2026/27 a Conferencia “A” da Tercera FEB estará formada por 28 equipos, divididos en 2 subgrupos, sendo o Grupo A-B no que vai competir o Basket Xiria e o resto dos equipos galegos: CB Marín Peixegalego, CB Chantada, CB Culleredo, Santo Domingo de Betanzos, Ulla Oil Rosalía de Santiago, Sigaltec de Vilagarcía e o recén ascendido Tifón Mobles Novobasket.
Estarán acompañados polos tres conxuntos asturianos: Universidad de Oviedo, Baloncesto Mieres (ascendido) e Circulo Gijón (descendido 2ªFEB), máis outros dous equipos de Castilla-León: Usal Meins Avenida e Recoletos Salud Salamanca, ademáis do Caja Rural Reino de León.
A competición comezará a primeira semana de outubro, sendo a primeira xornada día 4 e rematando, para tódolos equipos, o sábado 17 de abril de 2027.
Con anterioridade oa comenzo de liga, o conxunto carballés xogará a Copa Galicia 3ªFEB, da que é o vixente campión e no que competirá cos equipos galegos de 3ªFEB, polo que servirá de pretempada, aínda que as datas ainda nos están definidas por parte da Fegaba.