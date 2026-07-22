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Diario de Ferrol

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Deportes

A federación confirma a inscripción do Basket Xiria na Terceira FEB

O clube de Carballo volverá a competir por duodécima tempada nunha competición de ámbito estatal

Redacción .
Redacción .
22/07/2026 22:45
Composición dos dous subgrupos da Conferencia A de Terceira FEB de cara a vindeira tempada
Composición dos dous grupos da Conferencia A de Terceira FEB de cara a vindeira tempada
Cedida
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A Federación Española de Baloncesto comunicou á Escola Basket Xiria que unha vez revisada a documentación presentada  e comprobado por parte da comisión delegada que se cumpriron tódolos requisitos esixidos, o Calvo Basket Xiria queda inscrito na Liga Terceira FEB Conferencia A-Grupo A-B, para a vindeira tempada 2026/2027. 

Trala inscrición e depósito do aval ante a Federación Galega de Baloncesto (Fegaba), o pasado xoves a Escola Basket Xiria iniciaba así o proceso de inscrición, por décimosegunda tempada na Terceira FEB (antes Liga EBA). 

Trala histórica tempada pasada, onde o equipo dirixido por Héctor Méndez acadou a clasificación para a previa polo ascenso, polo que por segunda vez na historia do clube xogouse unha fase de ascenso a categoría estatal, este ano tocará pelexar pola permanencia sen perder a identidade do xogo e implicando a novos xogadores da canteira local.

Nesta tempada 2026/27 a Conferencia “A” da Tercera FEB estará formada por 28 equipos, divididos en 2 subgrupos, sendo o Grupo A-B no que vai competir o Basket Xiria e o resto dos equipos galegos: CB Marín Peixegalego, CB Chantada, CB Culleredo, Santo Domingo de Betanzos, Ulla Oil Rosalía de Santiago, Sigaltec de Vilagarcía e o recén ascendido Tifón Mobles Novobasket. 

Estarán acompañados polos tres conxuntos asturianos: Universidad de Oviedo, Baloncesto Mieres (ascendido) e Circulo Gijón (descendido 2ªFEB), máis outros dous equipos de Castilla-León: Usal Meins Avenida e Recoletos Salud Salamanca, ademáis do Caja Rural Reino de León.

A competición comezará a primeira semana de outubro, sendo a primeira xornada día 4 e rematando, para tódolos equipos, o sábado 17 de abril de 2027. 

Con anterioridade oa comenzo de liga, o conxunto carballés xogará a Copa Galicia 3ªFEB, da que é o vixente campión e no que competirá cos equipos galegos de 3ªFEB, polo que servirá de pretempada, aínda que as datas ainda nos están definidas por parte da Fegaba.

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