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Deportes

El lateral derecho Isra Pérez vuelve al Bergantiños tres años después

Es el décimo quinto refuerzo del club, que confía en anunciar la incorporación de un delantero en las próximas horas

Manuel Froxán Rial
23/07/2026 21:23
Isra Pérez, el último en llegar
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El Bergantiños fue noticia por doble motivo estos días. Por un lado, porque el pasado miércoles empezó la pretemporada y, por otro, por la incorporación de su décimo quinto refuerzo: el lateral derecho Israel Pérez Buján, "Isra".

Se trata de un viejo conocido de la afición rojilla por cuanto formaba parte del plantel que se proclamó campeón de Tercera Federación en la temporada 2023-2024. 

Nació en A Coruña hace 26 años y se formó en equipos como el Ural y el Deportivo Juvenil, para luego defender las camisetas de conjuntos como Arzúa, Fabril y Ourense.

Las dos últimas temporadas estuvo asentado en tierras madrileñas, jugando primero en el Unión Adarve y luego en el CD Moscardó, en ambos casos en Segunda Federación, categoría en la que también milita el Bergantiños.

Desde el club carballés le dan la bienvenida y se muestran convencidos de que aportará "competitividad, pasión y personalidad para reforzar la banda derecha".

El plantel que el miércoles empezó a entrenar a las órdenes de Simón Lamas está conformado por 25 jugadores, de los que 15 son fichajes.  

Como porteros figuran: Alberto Sánchez (Orense CF) y Carlos García (Atl. Arteixo); como defensas: Nacho Pastor (renovado), Isra Pérez (CD Moscardó), René Pérez (Gimnástica Segoviana), Aarón Sánchez (Fabril), Manu Berrocal (Atl. Arteixo) y Dani Jódar (Quintanar del Rey); como centrocampistas:  Tomás Fuentes (Marino de Luanco), Yago Gandoy (Xerez CD), Daniel Onyia (renovado), José Balsa (Montañeros), David Iglesias (SD Ejea) e Iago Iglesias (renovado); como delanteros: Hugo Villaverde (Sarriana), Koke Saiz (renovado), Adri Álvarez (Atl. Astorga), Ale Sánchez (Conquense), Álex Pachón, Kelechi Edeh (jugador nigeriano fichado el pasado curso), Frank Uwumiro (delantero también nigeriano llegado la padada temporada). 

Junto a todo ellos harán la pretemporada cuatro Sub-19: Manu Abeal, Iago Insua, Sergio Ventureira y Carlos Domínguez.

Desde el club confirman que la plantilla no está cerrada y confían en poder anunciar en breve una nueva incorporación para la delantera.

El primer partido oficial del equipo será el próximo 1 de agosto en Elviña con motivo de la ronda de octavos de final de la Copa Federación, en la que tendrá como rival al Atlético Coruña Montañeros.

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