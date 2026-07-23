El SAL regresa del Campeonato de España Open de Salvamento con tres medallas

Los seis deportistas del club larachés que compitieron en Cantabría Cedida

El Club Salvamento Acuático Laracha (SAL) obtuvo un preciado botín en el Campeonato de España Open de Salvamento y Socorrismo de Playa: tres medallas de bronce.

La cita se celebró en la localidad cántabra de Noja, en donde se reunieron los mejores especialistas del país, lo que no impidió que el club larachés demostrase el alto nivel de sus deportistas.

La delegación del SAL estuvo integrada por seis deportistas: Iria Barreiro, Juan Martín Rodríguez Lafuente, Miguel Salorio, Pedro Caamaño, Shaila Rodríguez y Sofía Mata. Al frente de todos ellos viajó el director técnico Borja Díez.

Las tres medallas de bronce se las acabaron colgando Iria Barreiro, en la prueba de sprint playa; Miguel Salorio en carrera con ski; y Pedro Caamaño en banderas.

Además de los podios, los deportistas del SAL alcanzaron importantes clasificaciones entre los mejores especialistas del panorama nacional: Iria Barreiro: 4ª en banderas, 5ª en tabla y 6ª en ocean; Sofía Mata: 5ª clasificada en tabla; Shaila Rodríguez: 6ª en banderas y 10ª en ski

Más allá de los resultados, desde el club destacan el enorme valor que supone competir en un Campeonato de España, por cuanto cada participación representa una oportunidad para adquirir experiencia, medirse con los mejores deportistas del país y continuar evolucionando tanto en el plano deportivo como personal.

Próxima cita, el Campeonato de España infantil y cadete

Pero el verano competitivo del SAL está lejos de finalizar. Este mismo fin de semana, del 24 al 26 de julio, partirá hacia Laredo (Cantabria) la expedición de las categorías infantil y cadete para disputar el XXXVIII Campeonato de España Infantil y Cadete de Playa, una de las competiciones más importantes del calendario nacional de base, que reunirá a cerca de un millar de participantes durante tres días de intensa actividad deportiva. La competición podrá seguirse en directo.

El siguiente reto serán los Campeonatos de España de Verano de Playa, qué se celebrarán en el arenal carbalés de Razo durante el mes de septiembre.

El XXXVIII Campeonato de España Juvenil y Júnior se disputará del 1 al 3 de septiembre, mientras que el XXXVIII Campeonato de España Absoluto tendrá lugar del 4 al 6 de septiembre, convirtiendo de esta forma a Razo en epicentro del salvamento deportivo nacional.

Para afrontar estos compromisos en las mejores condiciones posibles, el equipo desarrollará durante todo el mes de agosto una intensa planificación de entrenamientos. Será un mes de trabajo continuo para tratar de llegar en plenitud a la gran cita nacional de Razo.

De cara a esta nueva etapa de preparación para este campeonato, el club refuerza su equipo técnico con la incorporación de una nueva técnica experta en salvamento y socorrismo y triatlón, que desarrollará su labor en estrecha coordinación con el director técnico, Borja Diez.

El SAL quiere expresar también su agradecimiento a la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo por el excelente seguimiento en directo realizado durante el Campeonato de España Open de Noja, permitiendo que familias, compañeros y aficionados pudieran vivir cada prueba desde casa.

También se acuerdan de la Diputación de A Coruña y del Concello de A Laracha, así como de los patrocinadores porque sin el apoyo de todos ellos serían imposible afrontan los desplazamientos a estas citas de ámbito nacional.