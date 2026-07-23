El Villa de Cee abre la inscripción para la nueva edición de la liga de fútbol sala sénior

Cartel anunciador del evento Cedida

El FSF Villa de Cee anuncia su intención de organizar una nueva edición de la liga de fútbol sala sénior de cara a la temporada 2026-2027, para lo que contará con el patrocinio del Centro Comercial Finis Terrae y la colaboración del Concello de Cee, que facilitará el uso de las instalaciones municipales.

La competición va dirigida a personas adultas y mayores de 16 años con autorización paterna. Se admitirán un máximo de doce equipos, motivo por el que se respetará un riguroso orden de inscripción.

La entidad organizadora propone como fecha de inicio octubre de este año, por lo que la liga finalizaría en mayo de 2027. Los distintos partidos se disputarán en el pabellón de Cee los lunes y miércoles de cada semana.

Para más información los interesados deben llamar al número de teléfono del club (679 012 59).