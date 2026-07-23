Los dos campus de fútbol que imparte el UC Cee reúnen a cerca de un centenar de niños

Monitores y niños y niñas participantes en el campus mixto de tecnificación Cedida

La SRD Unión Club Cee viene organizando desde principios de julio dos campos de fútbol en las instalaciones del Estadio Municipal San Paio de Refoxos.

Se trata de un campus femenino de promoción (martes y jueves), por un lado, y de un campus de tecnificación mixto (miércoles y viernes).

En el primero participan 25 niñas y, en el segundo, 64 niños y niñas.