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Deportes

Los dos campus de fútbol que imparte el UC Cee reúnen a cerca de un centenar de niños

Ambas formaciones concluirán a finales del presente mes de julio 

Manuel Froxán Rial
23/07/2026 21:56
Monitores y niños y niñas participantes en el campus mixto de tecnificación
Monitores y niños y niñas participantes en el campus mixto de tecnificación
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La SRD Unión Club Cee viene organizando desde principios de julio dos campos de fútbol en las instalaciones del Estadio Municipal San Paio de Refoxos.

Se trata de un campus femenino de promoción (martes y jueves), por un lado, y de un campus de tecnificación mixto (miércoles y viernes). 

En el primero participan 25 niñas y, en el segundo, 64 niños y niñas.

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