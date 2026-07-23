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Deportes

Xoán Iglesias y Vane Caamaño ganan una concurrida y lucida I Milla Medieval de Corcubión

En la primera edición de la prueba participaron un total de 85 deportistas

Manuel Froxán Rial
23/07/2026 19:30
Buen preámbulo del Mercado Medieval (5)
Momento de la salida de los corredores)
Raúl López
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Corcubión estrenó con éxito en la noche del pasado miércoles su I Milla Urbana, que fue el preámbulo perfecto para la nueva edición del Mercado Medieval que se celebra este fin de semana.

La prueba reunió a un total de 85 participantes entre las distintas categorías y levantó mucha expectación, con bastante gente vestida de época. 

La organización corrió a cargo de la Peña Deportivista Ave César y la Asociación Cultural Cantigas de Dona Xoana.

En categoría absoluta se impusieron Xoán Iglesias Ferreiro y Vane Caamaño Pérez; en sénior: el propio Xoán Iglesias Ferreiro y Helena Canosa Durán; en máster: Sergio Monteagudo Lago y Vane Caamaño Pérez; en Sub-14: Gael Lamas Ramos y Eire Areas Caamaño.

Los mejores corredores locales fueron Gael Lamas Ramos y Raquel Ramos Suárez. Finalmente, como disfraces más originales fueron elegidos los de Pablo Insua y Amelia Carrera.

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