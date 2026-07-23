Xoán Iglesias y Vane Caamaño ganan una concurrida y lucida I Milla Medieval de Corcubión

Momento de la salida de los corredores) Raúl López

Corcubión estrenó con éxito en la noche del pasado miércoles su I Milla Urbana, que fue el preámbulo perfecto para la nueva edición del Mercado Medieval que se celebra este fin de semana.

La prueba reunió a un total de 85 participantes entre las distintas categorías y levantó mucha expectación, con bastante gente vestida de época.

La organización corrió a cargo de la Peña Deportivista Ave César y la Asociación Cultural Cantigas de Dona Xoana.

En categoría absoluta se impusieron Xoán Iglesias Ferreiro y Vane Caamaño Pérez; en sénior: el propio Xoán Iglesias Ferreiro y Helena Canosa Durán; en máster: Sergio Monteagudo Lago y Vane Caamaño Pérez; en Sub-14: Gael Lamas Ramos y Eire Areas Caamaño.

Los mejores corredores locales fueron Gael Lamas Ramos y Raquel Ramos Suárez. Finalmente, como disfraces más originales fueron elegidos los de Pablo Insua y Amelia Carrera.