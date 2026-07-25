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Deportes

Antón López, primer fichaje de un Escola Lubiáns en el que Hugo Naveira no continuará

El club carballés ya confirmó las renovaciones del portero Ramón y de los jugadores de pista Álex Pérez, Álvaro Trigo y Novoa

Manuel Froxán Rial
25/07/2026 16:57
Antón procede del Dominicos coruñés
Antón procede del Dominicos coruñés
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Los dirigentes del Escola Lubiáns siguen dando forma al plantel de un Calvo Escola Lubiáns que esta temporada militará en la OK Liga Plata.

El club carballés acaba de anunciar la primera incorporación para el nuevo proyecto deportivo. 

Se trata de Antón López Iglesias 'Antón', un jugador de tan solo 20 años que procede del Dominicos coruñés. Juega de medio y destaca por una buena mezcla de técnica y potencia.

Otro dato importante es que ya sabe lo que es jugar en Liga Plata, categoría en la que ha ido acumulando minutos con su antiguo equipo en las últimas cuatro temporadas.

Baja

Escola Lubiáns también ha hecho pública la que por el momento es su primera baja. Y es que Hugo Naveira deja el equipo después de cuatro temporada defendiendo sus colores.

Llegó a carballo en la temporada 2023-2024 procedente del Liceo y desde el club aseguran que dejó huella desde el primer momento, al punto de que "ya forma parte de la historia de Escola Lubiáns"

Recuerdan así que va a ser imposible de olvidar el gol que marcó en Getxo al Jolaseta por cuanto "nos ayudó a conseguir el primer ascenso a la OK Liga Plata. Un momento que quedará para siempre en la historia de Lubiáns".

"Pero más allá de los goles y de los resultados, nos quedamos con la persona: un compañero ejemplar y una pieza importante tanto dentro como fuera de la pista".

Por todo ello, le dan las gracias y le dicen que "Carballo y la Escola Lubiáns siempre serán tu casa", al tiempo que le desean todo la suerte del mundo en su nueva etapa deportiva.

La actualidad en el club carballés se completa con las anunciadas renovaciones del portero Ramón y de los jugadores de pista Álex Pérez, Álvaro Trigo y Novoa.

El club carballés dice que Naveira ya forma parte de su historia por méritos propios
El club carballés dice que Naveira ya forma parte de su historia por méritos propios
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