Antón López, primer fichaje de un Escola Lubiáns en el que Hugo Naveira no continuará

Antón procede del Dominicos coruñés Cedida

Los dirigentes del Escola Lubiáns siguen dando forma al plantel de un Calvo Escola Lubiáns que esta temporada militará en la OK Liga Plata.

El club carballés acaba de anunciar la primera incorporación para el nuevo proyecto deportivo.

Se trata de Antón López Iglesias 'Antón', un jugador de tan solo 20 años que procede del Dominicos coruñés. Juega de medio y destaca por una buena mezcla de técnica y potencia.

Otro dato importante es que ya sabe lo que es jugar en Liga Plata, categoría en la que ha ido acumulando minutos con su antiguo equipo en las últimas cuatro temporadas.

Baja

Escola Lubiáns también ha hecho pública la que por el momento es su primera baja. Y es que Hugo Naveira deja el equipo después de cuatro temporada defendiendo sus colores.

Llegó a carballo en la temporada 2023-2024 procedente del Liceo y desde el club aseguran que dejó huella desde el primer momento, al punto de que "ya forma parte de la historia de Escola Lubiáns"

Recuerdan así que va a ser imposible de olvidar el gol que marcó en Getxo al Jolaseta por cuanto "nos ayudó a conseguir el primer ascenso a la OK Liga Plata. Un momento que quedará para siempre en la historia de Lubiáns".

"Pero más allá de los goles y de los resultados, nos quedamos con la persona: un compañero ejemplar y una pieza importante tanto dentro como fuera de la pista".

Por todo ello, le dan las gracias y le dicen que "Carballo y la Escola Lubiáns siempre serán tu casa", al tiempo que le desean todo la suerte del mundo en su nueva etapa deportiva.

La actualidad en el club carballés se completa con las anunciadas renovaciones del portero Ramón y de los jugadores de pista Álex Pérez, Álvaro Trigo y Novoa.