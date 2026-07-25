Brantuas acogerá el 1 de agosto el II  Memorial Manuel Varela Pose de fútbol 7 veterano

Los detalles del torneo se dieron a conocer el viernes en el local de la entidad organizadora Cedida

La Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas organiza la segunda edición del Memorial Manuel Varela Pose bajo la modalidad de un triangular de fútbol 7 de veteranos.

La cita es el próximo sábado, día 1 de agosto, en el polideportivo de Chenlo, y reunirá al Corme CF Veteranos, a la AD Veteranos Ponteceso y a los anfitriones del Brantuas SD Veteranos.

El programa de enfrentamientos se abrirá a las 10 horas con el encuentro inaugural entre el Brantuas y el Corme; a las 11 medirán sus fuerzas Ponteceso y Brantuas; y, finalmente, jugarán el Corme y el Ponteceso.

Los arbitrajes correrán a cargo de Castiñeira y Manolo.

A las 13 horas se procederá a la entrega de trofeos, tras lo que se dará pasado a un "xantar" en el local de la entidad organizadora.

Las personas interesadas en acudir deberán pagar 20 euros y anotarse antes del miércoles día 29 de julio en los números de teléfono 619 30 57 47 o 608 92 72 90.