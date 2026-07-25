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Deportes

Brantuas acogerá el 1 de agosto el II  Memorial Manuel Varela Pose de fútbol 7 veterano

El equipo anfitrión compartirá cartel con el Corme y el Ponteceso

Manuel Froxán Rial
25/07/2026 16:16
Los detalles del torneo se dieron a conocer el viernes en el local de la entidad organizadora
Los detalles del torneo se dieron a conocer el viernes en el local de la entidad organizadora
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La Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas organiza la segunda edición del Memorial Manuel Varela Pose bajo la modalidad de un triangular de fútbol 7 de veteranos.

La cita es el próximo sábado, día 1 de agosto, en el polideportivo de Chenlo, y reunirá al Corme CF Veteranos, a la AD Veteranos Ponteceso y a los anfitriones del Brantuas SD Veteranos.

El programa de enfrentamientos se abrirá a las 10 horas con el encuentro inaugural entre el Brantuas y el Corme; a  las 11 medirán sus fuerzas Ponteceso y Brantuas; y, finalmente, jugarán el Corme y el Ponteceso. 

Los arbitrajes correrán a cargo de Castiñeira y Manolo.

A las 13 horas se procederá a la entrega de trofeos, tras lo que se dará pasado a un "xantar" en el local de la entidad organizadora. 

Las personas interesadas en acudir  deberán pagar 20 euros y anotarse antes del miércoles día 29 de julio en los números de teléfono 619 30 57 47 o 608 92 72 90.

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