Brantuas acogerá el 1 de agosto el II Memorial Manuel Varela Pose de fútbol 7 veterano
El equipo anfitrión compartirá cartel con el Corme y el Ponteceso
La Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas organiza la segunda edición del Memorial Manuel Varela Pose bajo la modalidad de un triangular de fútbol 7 de veteranos.
La cita es el próximo sábado, día 1 de agosto, en el polideportivo de Chenlo, y reunirá al Corme CF Veteranos, a la AD Veteranos Ponteceso y a los anfitriones del Brantuas SD Veteranos.
El programa de enfrentamientos se abrirá a las 10 horas con el encuentro inaugural entre el Brantuas y el Corme; a las 11 medirán sus fuerzas Ponteceso y Brantuas; y, finalmente, jugarán el Corme y el Ponteceso.
Los arbitrajes correrán a cargo de Castiñeira y Manolo.
A las 13 horas se procederá a la entrega de trofeos, tras lo que se dará pasado a un "xantar" en el local de la entidad organizadora.
Las personas interesadas en acudir deberán pagar 20 euros y anotarse antes del miércoles día 29 de julio en los números de teléfono 619 30 57 47 o 608 92 72 90.