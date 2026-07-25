Un muy renovado Sofán volvió a los entrenamientos el pasado viernes

El nuevo cuadro técnico del Sofán Cedida

El primer equipo de la SD Sofán regresó esta semana a los entrenamientos. Los carballeses iniciaron la pretemporada el pasado viernes, día en el que volvieron a tomar contacto con el césped artificial de O Carral.

El equipo cuenta con bastantes novedades en relación a la pasada temporada, empezando por el cuadro técnico. Dani Casal toma las riendas del plantel tras la marcha de Pablo Torreira.

El ex-entrenador del Orillamar tendrá como segundo a Adrián Corral, mientras que Christopher será el entrenador de porteros y Álex Velo desempeñará la doble función de analista y delegado.

Por lo que respecta a la plantilla, hasta el momento ha habido tres bajas- la del portero Brais y los jugadores Dani Pena y Pardo. Por contra, han llegado hasta cinco caras nuevas,

En la portería el club se ha hecho con un refuerzo de garantías como Diego Cotelo 'Cote', guardameta que las dos últimas temporadas formó parte de la plantilla del Bergantiños de 2ª RFEF.

También pasó por el Bergantiños, en este caso cuando los rojillos militaban en 3ª RFEF, el delantero Martín García, que llega a O Carral tras su etapa en el Dubra, equipo en el que jugó las cinco últimas temporadas.

Del Dubra procede igualmente Iván Canedo Cambón, un centrocampista que ya es historia en el Sofán, al que llegó en su primera etapa en la temporada 2017-2018 y fue uno de los integrantes del Sofán que en la temporada 2020-2021 se proclamó campeón de Preferente y logró el ascenso a la Tercera RFEF.

Del Club do Mar de Caión ha llegado Mario Vila, un zurdo de mucha calidad que ya sabe lo que es jugar en la categoría.

La otra cara nueva hasta el momento es la defensa Brais Fraga, un joven jugador natural de Sofán que se formó en las categorías inferiores del Oroso y del Bergantiños y que en las últimas temporadas competió con los juveniles del Ural en categoría nacional.

El plantel que entrena Dani Casal disputará su primer amistoso el próximo jueves día 30 de julio ante el Almeiras, para luego enfrentarse al Bergantiños Juvenil el martes día 4 de agosto.