Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Deportes

El Dumbría incorpora a los defensas Nacho y Panucci

Se trata de dos laterales que proceden del Agrón Barcala de Ames

Manuel Froxán Rial
26/07/2026 18:16
754497441_2347115822697174_2148437039473381973_n
754497441_2347115822697174_2148437039473381973_n
El lateral izquierdo Nacho
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El CF Dumbría sigue remodelando su plantel con vistas a la próxima temporada en Preferente Futgal, en la que el objetivo volverá a ser asegurar la continuidad en la categoría.

El club dumbriés acaba de anunciar a dos nuevos refuerzos. Se trata de dos zagueros Nacho y Panucci, ambos procedentes del Agrón Barcala de Ames, con el que la pasada temporada disputaron la fase de ascenso a Primera Futgal.

Nacho es un lateral izquierdo, potente y con mucho recorrido por banda, por lo que llega también con facilidad a posiciones ofensivas.

Su compañero Panucci es lateral derecho y tiene un perfil más defensivo, lo que le permite adaptarse también a la posición de central en caso necesario, versatilidad que le vendrá muy bien a su nuevo entrenador, Pablo Conde.

Con sus incorporaciones son ya seis los fichajes confirmados por el club. De los primeros en llegar fueron los porteros Jorge Trillo (procedente del Noia) y Adrián Suárez (Corme CF), a los que luego se unieron Brais, un joven mediapunta con mucho desborde y creatividad, y Antón  Cambeiro (Santirso), un medio centro de carácter ofensivo.

En el capítulo de bajas, el Dumbría ha anunciado hasta ahora cinco, las de Jano, Anxo, Isma (portero), Diego y Mataso.

Panuchi puede actuar tanto de lateral derecho como de central
Panuchi puede actuar tanto de lateral derecho como de central
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los jugadores del Atlético Pereiriña celebrando un triunfo

La directiva del Atl. Pereiriña renuncia a inscribir al equipo de cara a la temporada 2026-2027
Manuel Froxán Rial
754497441_2347115822697174_2148437039473381973_n

El Dumbría incorpora a los defensas Nacho y Panucci
Manuel Froxán Rial
El nuevo cuadro técnico del Sofán

Un muy renovado Sofán volvió a los entrenamientos el pasado viernes
Manuel Froxán Rial
Antón procede del Dominicos coruñés

Antón López, primer fichaje de un Escola Lubiáns en el que Hugo Naveira no continuará
Manuel Froxán Rial