El Dumbría incorpora a los defensas Nacho y Panucci

754497441_2347115822697174_2148437039473381973_n El lateral izquierdo Nacho

El CF Dumbría sigue remodelando su plantel con vistas a la próxima temporada en Preferente Futgal, en la que el objetivo volverá a ser asegurar la continuidad en la categoría.

El club dumbriés acaba de anunciar a dos nuevos refuerzos. Se trata de dos zagueros Nacho y Panucci, ambos procedentes del Agrón Barcala de Ames, con el que la pasada temporada disputaron la fase de ascenso a Primera Futgal.

Nacho es un lateral izquierdo, potente y con mucho recorrido por banda, por lo que llega también con facilidad a posiciones ofensivas.

Su compañero Panucci es lateral derecho y tiene un perfil más defensivo, lo que le permite adaptarse también a la posición de central en caso necesario, versatilidad que le vendrá muy bien a su nuevo entrenador, Pablo Conde.

Con sus incorporaciones son ya seis los fichajes confirmados por el club. De los primeros en llegar fueron los porteros Jorge Trillo (procedente del Noia) y Adrián Suárez (Corme CF), a los que luego se unieron Brais, un joven mediapunta con mucho desborde y creatividad, y Antón Cambeiro (Santirso), un medio centro de carácter ofensivo.

En el capítulo de bajas, el Dumbría ha anunciado hasta ahora cinco, las de Jano, Anxo, Isma (portero), Diego y Mataso.