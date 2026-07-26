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Deportes

La directiva del Atl. Pereiriña renuncia a inscribir al equipo de cara a la temporada 2026-2027

El equipo gestor justifica la decisión por el cansancio acumulado

Manuel Froxán Rial
26/07/2026 20:24
Los jugadores del Atlético Pereiriña celebrando un triunfo
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Salvo milagro de última hora, el Atlético Pereiriña no competirá la próxima temporada en 3ª Futgal de la zona de la Costa, luego de que la junta directiva adoptase la decisión de no inscribir al equipo en las competiciones de la Real Federación Gallega de Fútbol.

En un comunicado dirigido a los socios, jugadores, aficionados y patrocinadores, el grupo gestor expone los motivos que le llevan a tomar tal determinación.

"Hoxe escribimos a mensaxe máis dificil desde que decidimos embarcarnos nesta aventura. Despois de 5 tempadas de loita, ilusión e moito traballo, a directiva tomou a decisión de non inscribir ao equipo para a vindeira tempada", dicen.

A continuación añaden: "Quen está dentro do futbol modesto sabe ben o que supón manter un proxecto deste tipo: horas roubadas as nosas familias, busca constante de recursos, xestión do día a día e os esforzos para que os rapaces só tiveran que preocuparse de xogar. 

Debido a retirada de moitos xogadores, as lesións... faise imposible afrontar e garantir o ano como a nós nos gustaría".

Por último, expresan "o noso máis profundo e sincero agradecemento aos xogadores a corpos técnicos que pasaron polo clube, á nosa afición e familias e aos patrocinadores e colaboradores por confiar en nós e apoiarnos todos estes anos".

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