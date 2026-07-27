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Deportes

Bronce para Anxo Fuentefría en el Campeonato de España de Natación Júnior de Verano

El nadador carballés subió al podio en 200 braza, además de batir los mejores registros del club en la categoría de 17 años en 50 y 100 braza

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/07/2026 16:25
Anxo Fuentefría, segundo por la izquierda, junto a sus dos otros compañeros que acudieron al nacional de Sabadell y a uno de los entrenadores del club
Anxo Fuentefría, segundo por la izquierda, junto a sus dos otros compañeros que acudieron al nacional de Sabadell y a uno de los entrenadores del club
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La piscina del Club Natación Sabadell acogió del 23 al 26 de julio el Campeonato de España de Natación Júnior de Verán, cita a la que acudió la AD Fogar de Carballo y Oleiros con tres nadadores: Anxo Fuentefría en la categoría de los 17 anos y Carlos Casal y Manuel López en la de los 16.

Los deportistas carballeses rindieron a muy buen nivel y se metieron en dos finales, además de lograr una medalla y dos récords de edades del club.

Anxo fue finalista en los 200 metros braza, prueba en la que se colgó la medalla de bronce entre los nacidos en el año 2009, además de batir también los anteriores registros de 17 años del club en las pruebas de los 50 y los 100 braza, en las que clasificó 18º y 8° respectivamente. 

El otro finalista del Fogar fue Carlos Casal, que obtuvo la 10ª plaza en los 200 braza en la categoría de nacidos en 2010. Por poco no entró también en la final de los 100 braza (11° puesto) y en la de los 400 estilos (12° puesto). 

Por su parte Manuel, de 16 años, nadó los 50, 100 y 200 mariposa en los que acabó 19º, 24º y 18º, respectivamente, y los 50 libres, prueba en que que fue 30º.

En el Campeonato de España celebrado en Sabadell participaron un total de 676 nadadores y nadadoras- 439 hombres y 237 mujeres- pertenecientes a 216 clubes.

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