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Deportes

El Bergantiños incorpora a un delantero kazajo de 23 años

Danil Ankudinov jugó las dos últimas temporadas en 3ª RFEF con el Ceuta B y el Mensajero marcando un total de 15 goles

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/07/2026 21:14
Daniel Ankudinov es un delantero centro que mide 1,88 metros
Daniel Ankudinov es un delantero centro que mide 1,88 metros
Adri Gonzalez
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El Bergantiños acaba de anunciar su décimo sexta incorporación para la temporada 2026-2027. Se trata de un Danil Ankudinov, un joven delantero de origen kazajo, aunque lleva varios años jugando en España.

Su último equipo fue el AD Ceuta B con el que competió la pasada temporada en 3ª RFEF, categoría en la que ya había militado la temporada anterior, en este caso defendiendo los colores del CD Mensajero canario. Con anterioridad estuvo en el club zaragozano del Stadium Casablanca Juvenil.

En la temporada 2024-2025, jugando con el conjunto de La Palma, anotó 8 goles, mientras que la temporada pasada, ya en las filas del conjunto ceutí, marcó 7

Con el Ceuta B fue convocado en 32 partidos, de los que salió como titular en 16 y actuó en un total de 30 encuentros hasta totalizar 1.412 minutos jugados.

Es un delantero centro que sobresale por su envergadura, 1,88 metros, y por su juventud ya que tiene tan solo 23 años. 

Desde el club rojillo le dan la bienvenida y destacan de él su "disciplina, perseverancia y trabajo constante", además de incidir en que "es un futbolista con hambre y con muchas ganas de seguir creciendo".

El ariete podría incorporarse este martes a los entrenamientos. El plantel que dirige Simón Lamas, empezó la pretemporada el pasado miércoles y esta semana entrenará todos los días hasta el viernes (incluido), por cuanto el sábado 1 de agosto le tocará afrontar el primer compromiso de la Copa Federación en San Pedro de Visma ante el Atlético Coruña Montañeros, cita para la que ahora mismo resulta difícil aventurar si el técnico lucense contará o no con Danil Ankudinov.

Su fichaje viene a sumarse al de los porteros Alberto Sánchez (Ourense CF) y Carlos García (Atl. Arteixo) y al de los jugadores de campo Isra Pérez (Moscardó), René Pérez (Gimnástica Segoviana), Aarón Sánchez (Fabril), Manu Berrocal (Atl. Arteixo), Dani Jódar (Quintanar del Rey), Tomás Fuentes (Marino de Luanco), Yago Gandoy (Xerez CD), José Balsa (Montañeros), David Iglesias (SD Ejea), Hugo Villaverde (Sarriana), Adri Álvarez (Atl. Astorga), Ale Sánchez (Conquense) y Álex Pachón (Unionistas).   

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