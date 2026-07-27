El Concello de Cee homanajea a 190 deportistas locales en una gala a celebrar en el Auditorio Baldomero Cores

Los jugadores sénior del UC Cee celebrando el ascenso a la Liga da Costa EC

El Auditorio Baldomero Cores acoge este martes 28 de julio (21.00 horas) la gala de reconocimiento que le va a tributar el Concello de Cee a un total de 190 deportistas locales por los resultados cosechados durante la temporada 2025-2026.

Es el cuarto año que el Ayuntamiento distingue a sus deportistas más destacados del curso, por lo que los responsables municipales animan a los vecinos a participar en este reconocimiento público y confían en que el acto tendrá similar seguimiento y grado de emotividad que en las ediciones anteriores.

Los 190 deportistas pertenecen a siete clubes y entidades deportivas del municipio.

Setenta y nueva de ellos son jugadores y jugadoras de distintas categorías del Unión Club Cee, concretamente del benjamín A (subcampeón de la Copa da Costa), infantil A (campeón de la Copa da Costa), sénior femenino (subcampeonas coperas) y sénior masculino (ascenso a Liga da Costa).

Otros 16 conforman el equipo infantil del ACB Costa da Morte que fue semifinalista de la Copa Coruña.

Al Club Arte e Movemento pertenecen 19 de los galardonados por su actuación en los Campeonatos de España de distintas modalidades de baile deportivo.

Desde el Concello también se premia a 27 deportistas del Club Cee Deportes de Contactos por las medallas de oro, plata y bronce logradas en las distintas modalidades de combate en la Liga Fite Galicia de Taekwon-Do ITF.

De la AD Olimpia se ha elegido a una veintena de sus atletas por las medallas conseguidas en los campeonatos provinciales y autonómicos de categorías base, así como en los circuitos de carreras populares de la Diputación y Correndo pola Costa da Morte.

En este apartado también va a haber un reconocimiento especial para dos deportistas ceenses que dieron sus primeros pasos de la mano de la AD Olimpia y que ahora en sus nuevos clubes son ya una referencia en el atletismo gallego y nacional.

Uno de ellos es Elian Numa López Iglesias, récord gallego en los 600 metros lisos en el Gran Premio de Valladolid, con la 6ª mejora marca de la historia de España.

La otra atleta es Xiana Lago Andrade, campeona gallega de lanazamiento de peso y 3ª en el Campeonato de España Sub-23 en peso, por lo que atañe a las competiciones de pista cubierta, y campeona gallega Sub-23 en lanzamiento de peso y disco; campeona gallega absoluta en lanzamiento de peso; 2ª en el Campeonato Gallego Absoluto en lanzamiento de peso; 5ª en el Campeonato de España Sub-23 en lanzamiento de peso y 10ª en disco, por lo que a las competiciones de pista cubierta se refiere.

De la relación de agasajados también forman parte los 25 deportistas de Taekwondo Juan Cee que tuvieron una destacadísima actuación en los campeonatos provinciales y autonómicos; y los 3 del CD Dafit Cee que lograron la plata y el bronce en el Campeonatos de España de kick boxing en categorías cadete y máster.