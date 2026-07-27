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Deportes

El Escola Lubiáns incorpora a Markel, un joven vasco de 19 años que procede del HC Liceo

Es un jugador que destaca por su habilidad técnica y su visión de juego

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
27/07/2026 17:54
Markel cuenta con tan solo 19 años
Markel cuenta con tan solo 19 años y es bilbaíno
Cedida
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El Calvo Escola Lubiáns anuncia su segunda incorporación de cara a la nueva campaña. Se trata de Markel, un jugador de tan solo 19 años, natural de Bilbao, aunque llega a Carballo procedente del HC Liceo, en el que militó las tres últimas temporadas.

Formado en el colegio Urdaneta y, posteriormente, en el Gatikako Iusturi, destaca por su habilidad técnica y por su visión de juego, cualidades de las que espera beneficiarse su nuevo equipo en la OK Liga Plata.

Es el segundo refuerzo del Escola Lubiáns después del de Antón López Iglesias, 'Antón', un medio bastante técnico fichado del Dominicos.

Ambas incorporaciones se caracterizan por su juventud (Markel tiene 19 años y Antón 20), con lo que el club carballés sigue apostando por renovar el equipo y asegurar su futuro.

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