El Muxía se enfrentará a O Val en una de las semifinales de la Copa Diputación

Los jugadores del Muxía celebrando el título de la Copa da Costa tras imponerse al Malpica Raúl López

La Copa Diputación de A Coruña ya tiene emparejamientos, fechas y sedes definidas tras el sorteo realizado en la sede de la Avenida Porto da Coruña, acto que contó con la presencia del presidente de la Diputación, Valentín González Formoso; el diputado de Deportes, Antonio Leira; el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto; y el secretario general de la RFGF, Diego Batalla; así como representantes de los clubes implicados y de los concellos de Miño y Pontedeume, donde se celebrarán los torneos.

En el torneo masculino, que tendrá lugar en el campo de Gallamonde, Miño, el sábado 1 de agosto, el campeón de la Copa da Costa 2025-2026, el Muxía, se enfrentará al O Val, partido con comienzo previsto para las 12.30 horas. Ambos conjuntos militan en Primera Futgal.

El San Tirso coruñés se enfrentará al Negreira a las 10.30 horas, en una primera semifinal muy potente, pues ambos disputaron la fase de ascenso a Tercera RFEF.

Los vencedores de ambas semifinales pelearán por el título a las 19.00 horas.

El club que se proclame campeón obtendrá un billete para la Supercopa Galicia, torneo que se celebrará a ida y vuelta los días 9 y 16 de agosto (semifinales) y 23 y 30 de agosto (final).

Esto implica seguir en el camino hacia la Copa del Rey, ya que el vencedor de esa competición obtendrá billete para la fase previa, algo que lograron el propio San Tirso y Negreira en las dos pasadas temporadas.

Categoría femenina

Por lol que respecta al torneo femenino, se disputará en el campo de A Gándara, en Pontedeume, y contará con el Xallas como representante costero.

La competición tendrá lugar el primer fin de semana de septiembre. La primera semifinal empezará enfrentando al Atl. San Pedro y a O Val B (10.30 horas), mientras que la segunda se jugará a partir de las 12.30 horas y tendrá como protagonistas a las jugadoras del Xallas y del Calo, equipos que militan en Primera Gallega.

Los dos equipos que se impongan se medirán en la gran final, prevista también para las 19.00 horas.