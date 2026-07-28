Cabana clausura unha nova edición do Campus 2PRO Masculino de baloncesto
O Albergue Municipal Alalá e a contorna natural do municipio acolleron un total de 35 xogadores que impulsaron a súa tecnificación deportiva
O Campus 2PRO Masculino de baloncesto, que combinou o adestramento deportivo coa convivencia e o ocio saudable, botou o peche en Cabana de Bergantiños.
As instalacións do Albergue Municipal Alalá e a contorna natural do municipio serviron de escenario para unha proposta que uniu o baloncesto formativo co atractivo da Costa da Morte.
Ao longo da semana, os 35 participantes combinaron sesións de tecnificación en pista con actividades de recuperación muscular no mar e momentos de desconexión na praia. “Un selo de identidade” do campus, segundo explican dende a organización.
Ao acto de clausura acudiu o alcalde de Cabana de Bergantiños, José Muíño, así como a concelleira de Educación e Xuventude, Sandra Méndez, e o concelleiro de Deportes, Carlos Allo.
Muíño destacou o compromiso do goberno municipal co deporte: "Dende o Concello apostamos por apoiar o deporte en todas as súas formas, e especialmente por iniciativas que traen actividade e vida ao municipio. Cabana é un lugar idóneo para acoller propostas coma esta, que combinan a formación deportiva co mellor da nosa contorna natural".
Muíño tamén agradeceu o traballo da organización e a confianza das familias: "Este tipo de campus reforzan a proxección de Cabana e demostran que temos moito que ofrecer. Seguiremos poñendo a disposición os nosos espazos para que a mocidade poida gozar do deporte nun entorno único".
Na xornada de clausura, as familias sumáronse á experiencia e arrouparon os xogadores na cerimonia de peche, na que se entregaron premios que recoñeceron o esforzo, a evolución técnica, a constancia e o compañeirismo amosados durante o campus.