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Deportes

Cuatro medallas para el Sysca en el Campeonato de España de salvamento infantil y cadete

Dieciesiete deportistas carballeses acudieron a la competición celebrada en Cantabria y que puso fin a la temporada de playa en ambas categorías

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
28/07/2026 20:15
Los infantiles y cadetes del Sysca que participaron en el Campeonato de España disputado en Laredo
Los infantiles y cadetes del Sysca que participaron en el Campeonato de España disputado en Laredo
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Después de que algunos de sus deportistas absolutos compitieran hace apenas una semana en Cantabria, el club Sysca regresó el pasado fin de semana a la comunidad cántabra, en este caso para participar en el Campeonato de España de las categorías infantil y cadete. 

Durante tres días la playa La Salvé, en Laredo, reunió a algunas de las mejores promesas del salvamento y socorrismo nacional. La expedición carballesa, conformada por un total de 17 deportistas, logró unos resultados más que meritorios. 

Los deportistas cadetes acabaron en séptimo lugar, mientras que los infantiles fueron décimos. Además, en la clasificación por sexos, las deportistas cadetes femeninas lograron la cuarta plaza y los infantiles masculinos finalizaron en sexto puesto

A nivel individual, en la categoría infantil, tanto Belén Puñal como Jaime Buño lograron un bronce cada uno en la misma prueba, carrera con nipper. 

En cuanto a los cadetes, Mara Cotelo también se subió al podio tras ser tercera en banderas, a lo que añadió un décimo puesto en el sprint

Además, Hugo Otero, quinto en banderas, Laura Rodríguez, novena en carrera con tabla, y Rodrigo Barca, décimo en sprint, terminaron entre los diez mejores en alguna de las pruebas disputadas durante los tres días de campeonato. 

El último de los metales obtenidos por los carballeses llegó en las pruebas por equipos. También fue un bronce, en este caso logrado por el equipo cadete femenino en el relevo de tubo. Además de la medalla, lograron un sexto puesto en el rescate con tabla

Por su parte, los cadetes masculinos rozaron el podio al acabar cuarto en el relevo de sprint, mientras que los infantiles masculinos fueron quintos en los relevos de tubo y de nipper, y séptimos en el de sprint. 

Con los deportistas desplazados hasta Cantabria ya de regreso en Carballo, el Sysca puso punto final a la temporada 2025/26 de las categorías infantil y cadete. Sin embargo, todavía resta el Campeonato de España juvenil, júnior y absoluto, que tendrá lugar en el arenal carballés de Razo a comienzos de septiembre.

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