Daniel Blanco y Diego Souto acabaron 7º y 17º en el Campeonato de España de Acuatlón

Daniel Blanco en pleno esfuerzo en la cita de Calahorra Cedida

Daniel Blanco, en categoría paralímpica PTS7 y Diego Souto, en la cadete, fueron los deportistas que representaron a la AD Fogar en el Campeonato de España de Acuatlón celebrado el pasado fin de semana en la localidad riojana de Calahorra.

Los dos tuvieron una destacada actuación por cuanto Daniel obtuvo la 7ª plaza en su categorías, mientras que Diego ocupó el 17º lugar en la suya. La prueba de natación se disputó en el embalse de Perdigoteiro y la carrera a pie en el parque de Cidacos.

En los Campeonatos de España de Duatlón Cros, Acuatlón y Triatlón Cros participaron un total de 1.400 deportistas pertenecientes a 114 clubes.