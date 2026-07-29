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Deportes

Cee acoge este fin de semana el III Torneo Basket 3x3

En la competición organizada por el club ACB Costa da Morte participarán 27 equipos

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 21:54
El torneo se disputará en la Praza 8 de Marzo y el pabellón ceense
El torneo se disputará en la Praza 8 de Marzo y el pabellón ceense
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Un total de 27 equipos procedentes de los municipios de Cee, Corcubión, Fisterra, Laxe, Carnota, Carballo, A Coruña y Meira participarán este sábado y domingo en la tercera edición del Torneo Basket 3x3 que se disputa en la capital ceense.

El sábado 1 de agosto será el turno de las categorías base (infantiles y cadetes) que empezarán a jugar a las 10.00 horas en la Praza 8 de Marzo, en donde a primeras horas de la noche está previsto proceder a la entrega de trofeos.

El domingo día 2 de agosto se disputará la competición de adultos y vintage (mayores de 40 años). El escenario en este caso será el pabellón municipal de Cee, con arreglo al mismo horario de 10.00 a 21.30 horas.

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