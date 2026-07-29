Cee acoge este fin de semana el III Torneo Basket 3x3

El torneo se disputará en la Praza 8 de Marzo y el pabellón ceense EC

Un total de 27 equipos procedentes de los municipios de Cee, Corcubión, Fisterra, Laxe, Carnota, Carballo, A Coruña y Meira participarán este sábado y domingo en la tercera edición del Torneo Basket 3x3 que se disputa en la capital ceense.

El sábado 1 de agosto será el turno de las categorías base (infantiles y cadetes) que empezarán a jugar a las 10.00 horas en la Praza 8 de Marzo, en donde a primeras horas de la noche está previsto proceder a la entrega de trofeos.

El domingo día 2 de agosto se disputará la competición de adultos y vintage (mayores de 40 años). El escenario en este caso será el pabellón municipal de Cee, con arreglo al mismo horario de 10.00 a 21.30 horas.