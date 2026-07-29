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Deportes

El Bergantiños vuelve a las competiciones de la Costa

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 21:45
Un once inicial del Bergantiños B en la temporada 2025-26
Un once inicial del Bergantiños B la temporada 2025-26
Raúl López Molina
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El Bergantiños vuelve a las competiciones de la Costa en la temporada 2026-2027. Así se decidió en una reunión celebrada en Baio en la que estuvo presente el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto.

La decisión es consecuencia del pronunciamiento de los equipos asistentes en la votación efectuada al efecto y cuyo resultado final fue de 19 votos a favor y 14 en contra.

De esta forma, esta temporada pasaran a competir en el ámbito costero los siguientes conjuntos del Bergantiños: el senior B masculino (en el grupo de 3ª Futgal); el juvenil B (1ª Futgal) y el juvenil C (3ª Futgal); el cadete C (1ª Futgal) y el cadete B (1ª Futgal); y finalmente, el infantil C (1ª Futgal) y el infantil B (1ª Futgal).

Desde el Bergantiños FC quieren agradecer el apoyo de todos los equipos que hicieron posible su retorno a las competiciones de la Costa.

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