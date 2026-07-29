El Lubiáns ficha a Aitor, un joven con talento ofensivo que procede del Hockey Rivas madrileño

Aitor llega del Hockey Rivas madrileño y tiene 21 años Cedida

El Calvo Escola Lubiáns acaba de incorporar a un nuevo jugador para la próxima temporada, en la que el equipo volverá a militar en OK Liga Plata. Se trata de Aitor, refuerzo de mucho talento ofensivo que llega procedente del Hockey Rivas madrileño.

El nuevo refuerzo del club carballés tiene tan solo 21 años y viene de completar una magnífica temporada con su antiguo equipo, que le valió para situarse entre los máximos goleadores de la categoría.

Adiós a Xoel

Lubiáns anuncia también que el portero Xoel cierra su etapa como jugador del conjunto carballés.

Atrás quedan dos temporadas en las que, según señalan desde el club, Xoel dejó huella: "No solo por su trabajo y compromiso sobre la pista, sino también por la forma de entender el equipo y el club. Es de esas personas que suman cada día y hacen mejores a los que tienen a su alrededor", dicen.

Los elogios hacia el portero no acaban ahí: "Una gran persona y un ejemplo dentro y fuera de la pista, que se ganó el cariño de toda la familia de Lubiáns por su cercanía, su amabilidad y por estar siempre dispuesto a echar una mano cuando hizo falto".

Ahora podrá seguir haciéndolo ya que Xoel continuará ligado al Escola Lubiáns como entrenador de porteros, ayudando a formar a futuras generaciones de cancerberos.