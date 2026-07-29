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Diario de Ferrol

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Deportes

O SAL consegue catro medallas no Campionato de España Infantil e Cadete de Praia

Os metais, un de ouro e tres bronces, chegaron nas probas de remudas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
29/07/2026 20:59
Por equipos, o SAL infantil quedou terceiro de España
Por equipos, o SAL infantil quedou terceiro de España
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O Club Salvamento Acuático Laracha - SAL asinou unha destacada actuación no XXXVIII Campionato de España Infantil e Cadete de Praia, disputado en Laredo (Cantabria), onde a expedición larachesa volveu demostrar que o traballo desenvolvido durante anos na base continúa dando os seus froitos. Máis alá dos excelentes resultados, este campionato confirmou a fortaleza dunha xeración de deportistas chamada a manter ao club entre a elite do salvamento e socorrismo español durante os próximos anos.

Ata trece deportistas do SAL lograron a clasificación para este Campionato de España tras unha brillante tempada autonómica. Na cita cántabra o rendemento colectivo, especialmente nas probas de remudas, puxo de manifesto o compromiso, a unión e o espírito de equipo que caracterizan á entidade.

O balance final da expedición larachesa foi de catro medallas nacionais, cun ouro e tres bronces, todas elas conseguidas en probas de remudas, confirmando que a forza do SAL reside na súa capacidade para competir como equipo.

A estes éxitos súmase unha destacada colección de cuartos postos, as coñecidas como medallas de chocolate, que evidencian o altísimo nivel competitivo dos seus deportistas.

A gran actuación colectiva permitiu ao SAL proclamarse terceiro mellor club infantil nacional e mellor equipo infantil feminino de España, dous fitos históricos que avalan o excelente momento deportivo que atravesa a entidade e o gran nivel da súa canteira.

Resultados destacados nas probas de remudas

Na categoría cadete chegarían dúas das catro medallas, as dúas de bronce. Unha foi na proba de rescate con táboa femenina e conquistárona Julia Insua Rico e María García Ferreiro. A otra foi na remuda tríada mixta formada por Darío González Santos, David Becerra Ramos, Hugo Ferreño Varela, Julia Insua Rico, María García Ferreiro e Noa Queijo Couselo.

A un paso do podio (4º) quedaron na proba de rescate con táboa masculino e na remuda con táboa masculina, mentras que a remuda masculina foi 5º en sprint.

En categoría infantil Carmen Domínguez Fariña, Julia Bolón Collazo, Noa Queijo Couselo e Sabela Paulos García, proclamáronse campioas de España na remuda sprint femenina. Os seus compañeiros Borja Blanco López, Joel Landeira Suárez e Lucas Chouciño Sotelo colgáronse o bronce na remuda de táboa masculina.

A suliñar tamén os 4º postos da remuda de táboa femenina e na proba de salvamento con tubo de rescate femenino, así como o 5º posto da remuda tríada mixta.

Mellores actuacións individuais

A nivel individual, en categoría cadete as actuacións máis destacadas foron as de María García Ferreiro, 4ª en bandeiras na praia; e Hugo Ferreño Varela, 4º en Sprint e 6º en carreira con táboa de salvamento.

Os mellores infantís foron Noa Queijo Couselo, 6ª en bandeiras na praia; e Julia Bolón Collazo, 6ª en carreira con táboa de salvamento e 7ª en bandeiras.

Cómpre destacar tamén a achega de todos os integrantes da expedición, xa que cada punto sumado ao longo do campionato resultou decisivo para alcanzar a histórica clasificación por clubs.

Os quince deportistas que completaron a expedición foron: Borja Blanco López, Carmen Domínguez Fariña, David Becerra Ramos, Hugo Ferreño Varela, Hugo Sande Varela, Joel Landeira Suárez, Julia Bolón Collazo, Julia Insua Rico, Lucas Chouciño Sotelo, Manuel Liñares Vilariño, María García Ferreiro, Noa Queijo Couselo, Sabela Paulos García e Simón Caamaño Verdía.

Desde a xunta directiva do Club Salvamento Acuático Laracha (SAL) quérese facer un recoñecemento moi especial ao director técnico, Borja Diez, cuxo traballo foi determinante para os extraordinarios resultados acadados ao longo de toda a tempada e culminados neste Campionato de España celebrado en Laredo.

No máis alto do podio a remuda sprint femenina do SAL que se proclamaron campioas de España
No centro do podio a remuda sprint femenina do SAL que se proclamaron campioas de España
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