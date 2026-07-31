El Bergan arranca su preparación con un partido oficial

Entrenamiento del Bergan Bergantiños

El Bergantiños arranca su preparación para la temporada con un partido oficial. Este sábado (Elviña Grande, 12.00 horas) se medirá ante el Montañeros en los octavos octavos de final de la fase autonómica de la Copa RFEF.

En la pasada temporada, el Bergantiños terminó en la décima posición del grupo 1 de Segunda RFEF. Hizo 48 puntos tras cosechar trece victorias, nueve empates y doce derrotas, lo que le sirvió para asegurar su segunda permanencia consecutiva. No pudo ser más similar la temporada del Montañeros, también décimo con 48 puntos en el grupo 1 de Tercera RFEF. Los de Jairo Arias ganaron doce partidos, empataron otros doce y perdieron diez para consolidarse tras el ascenso desde Preferente.

En el equipo de Simón Lamas hay un exjugador del Montañeros, el centrocampista José Balsa, quien había acordado su renovación con el Montañeros con cláusula de salida a un conjunto de superior categoría.

Los de Elviña han apostado por una línea algo más continuista que su rival. En el Bergan tan solo siguen cinco futbolistas de la pasada temporada, mientras que el Montañeros anunció diez renovaciones, tres promociones desde el Juvenil A y una vuelta de cesión.

Los onces iniciales son más incógnita que nunca, pero hay cinco jugadores del Montañeros (Adrián Otero, Tomé, Moreta, Guille, Enjamio) que son baja confirmada para el choque. El conjunto carballés mantiene este curso su política de no detallar las ausencias.

Quien avance a los cuartos de final se medirá al ganador del Atlético Arteixo-Silva (mañana, Ponte dos Brozos, 18.00 horas). Este duelo tendrá lugar la próxima semana en el horario que acuerden los dos clubes implicados.