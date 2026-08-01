Clausura del campus de verano del Mazaricos, al que asistieron 65 niños y niñas

La actividad se prolongó durante las dos últimas semanas Cedida

El Mazaricos CF clausuró esta semana su campus de verano, en el que durante dos semanas vinieron participando un total de 65 niños y niñas.

A lo largo de la quincena, el campus recibió la visita de diferentes profesionales y referentes del fútbol gallego, que acercaron contenidos formativos, motivación y experiencias de valor para la juventud participante.

La primera de las visitas fue la de Néstor Romero, ex-entrenador del Mazaricos CF y técnico con amplia trayectoria, que impartió una sesión centrada en los valores del deporte base y en la importancia de la formación integral de los jugadores.

Posteriormente, el campus acogió una entrevista-coloquio con Raúl Lema, jugador juvenil de Muxía que acaba de fichar por el Real Madrid. Lema compartió su experiencia personal, el esfuerzo que requiere la formación deportiva y la importancia de mantener la disciplina y los estudios.

Otro de los momentos destacados fue la visita de Miguel Figueira, ex-futbolista profesional que llegó a competir en Segunda División y que en la actualidad continúa ligado al deporte como entrenador.

Figueira acercó una sesión práctica y motivacional centrada en la constancia, el trabajo en equipo y el compromiso personal.

El acto de clausura contó con la presencia del teniente de alcalde del Concello de Mazaricos, Jorge Villar, que participó en la entrega de diplomas y acompañó a las familias y al equipo organizador.