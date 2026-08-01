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Deportes

Clausura del campus de verano del Mazaricos, al que asistieron 65 niños y niñas

Los participantes recibieron la visita de distintos profesionales, caso del técnico deportivista Miguel Figueira y del juvenil muxián Raúl Lema, que acaba de fichar por el Real Madrid

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 20:58
La actividad se prolongó durante las dos últimas semanas
La actividad se prolongó durante las dos últimas semanas
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El Mazaricos  CF clausuró esta semana su campus de verano, en el que durante dos semanas vinieron participando un total de 65 niños y niñas. 

A lo largo de la quincena, el campus recibió la visita de diferentes profesionales y referentes del fútbol gallego, que acercaron contenidos formativos, motivación y experiencias de valor para la juventud participante. 

La primera de las visitas fue la de Néstor Romero, ex-entrenador del Mazaricos CF y técnico con amplia trayectoria, que impartió una sesión centrada en los valores del deporte base y en la importancia de la formación integral de los jugadores. 

Posteriormente, el campus acogió una entrevista-coloquio con Raúl Lema, jugador juvenil de Muxía que acaba de fichar por el Real Madrid. Lema compartió su experiencia personal, el esfuerzo que requiere la formación deportiva y la importancia de mantener la disciplina y los estudios.

Otro de los momentos destacados fue la visita de Miguel Figueira, ex-futbolista profesional que llegó a competir en Segunda División y que en la actualidad continúa ligado al deporte como entrenador. 

Figueira acercó una sesión práctica y motivacional centrada en la constancia, el trabajo en equipo y el compromiso personal.

El acto de clausura contó con la presencia del teniente de alcalde del Concello de Mazaricos, Jorge Villar, que participó en la entrega de diplomas y acompañó a las familias y al equipo organizador.

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