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Deportes

El Muxía cae por 4-0 ante el Negreira, resultado que no refleja lo que fue la final de la Copa Diputación

Los tres últimos goles de los nicrarienses llegaron a falta de un cuarto de hora

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 22:17
Plantel del Muxía que ganó la Copa da Costa 2025-2026
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El Muxía cayó derrotado en la final de la Copa Diputación ante el Negreira por 4 goles a 0, resultado demasiado abultado y que no refleja lo que fue el encuentro.

La fase final de la competición se disputó este sábado en el campo de Gallamonde, en la localidad coruñesa de Miño. 

En la primera semifinal el Negreira midió sus fuerzas con el San Tirso finalizando el tiempo reglamentario con empate a un gol, aunque los nicrarienses se mostraron más acertados en los lanzamientos desde el punto de penalti  (6-5).

La otra semifinal enfrentó al Muxía y a O Val de Narón, equipo que el año pasado militó en Preferente. Los jugadores de Pataca completaron un muy buen partido y acabaron imponiéndose por 2 goles a 0. 

Fran Moreira adelantó a los de la Costa da Morte a los 10 minutos de juego y en el 45 Manu Nogueira estableció el marcador definitivo.

En la gran final el Negreira inclinó la balanza a su favor muy pronto. Apenas se llevaban 7 minutos de juego cuando Manuel Fuentes adelantó a su equipo. 

Pese al jarro de agua fría a las primeras de cambio, el Muxía plantó cara y tuvo sus opciones, hasta que en el tramo final del partido el Negreira consumó la goleada aprovechando el cansancio y los riesgos asumidos por el rival. 

Yago (min.77), Alberto Freire (min.83) e Iván Calvo (min.90) completaron el 4-0 final. 

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La final en las gradas

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