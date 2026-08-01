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Deportes

Lubiáns ficha a otros dos jugadores del Hockey Rivas madrileño: David y Rodrigo Ruiz

El primero destaca por su polivalencia y el segundo es un portero que aporta seguridad y tranquilidad a la defensa

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
01/08/2026 13:44
David destaca por su polivalencia
David destaca por su polivalencia
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El Escola Lubiáns ha encontrado un buen caladero en el Hockey Rivas madrileño.

Al fichaje de Aitor Corcuera, anunciado esta misma semana, se añadieron en las últimas horas dos más: los de David y Rodrigo.

David tiene 21 años y es natural de Granada. Es un jugador polivalente, con mucha calidad y capacidad para marcar diferencias en distintas posiciones en pista.

Hace dos temporadas fue una de las grandes revelaciones de la OK Liga Plata, contribuyendo con numerosos goles al ascenso de su equipo. El curso pasado dio el salto a la élite del hockey sobre patines estatal, compitiendo en la OK Liga.

Afronta su nuevo reto con mucha ilusión y con voluntad de seguir creciendo como jugador y de poner su talento al servicio del equipo.

Rodrigo Corcuera es un madrileño de 20 años que juega de portero y que llega también del Hockey Rivas para reforzar al Calvo Escola Lubiáns en OK Liga Plata.

Está considerado un portero ágil, con gran capacidad de reacción y excelente colocación bajo palos. Destaca también por la tranquilidad y seguridad que transmite a su defensa.

"Estamos convencidos de que Rodrigo contribuirá a fortalecer nuestro equipo desde el primer día. Bienvenida a la familia de Lubiáns, esperamos que disfrutes mucho de este nueva etapa defendiendo nuestros colores", dicen desde la directiva de Escola Lubiáns.

El portero Rodrigo
El portero Rodrigo
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