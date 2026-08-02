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Deportes

Andrés Prieto, de la AD Fogar, medalla de plata en el Campeonato de Europa de Triatlón

En la prueba individual fue séptimo, a tan solo 17 segundos del vencedor, el francés Milan Larivière

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
02/08/2026 17:08
Andrés Prieto en pleno esfuerzo en el Campeonato de Europa celebrado en la localidad polaca de
Andrés Prieto en pleno esfuerzo en el Campeonato de Europa celebrado en la localidad polaca de Elblag
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El deportista de la AD Fogar de Carballo y Oleiros, Andrés Prieto, protagonizó una de sus mejores actuaciones internacionales en el Campeonato de Europa de Triatlón Sprint y Relevos Mixtos celebrado este fin de semana en la localidad polaca de Elblag.

Prieto se proclamó subcampeón de Europa en el relevo mixto absoluto y logró la 7ª plaza en categoría Élite (6ª en Sub-23), en la competición individual.

El de Carballo y Oleiros lleva 5 carreras consecutivas en el top 10 y suma con este su 7º podio internacional.

El cuarteto español estuvo formado por Ana Carballo, Andrés Prieto, Alejandra Seguín y Pelayo González, quenes mantuvieron durante la prueba un duro 'codo con codo' con el combinado húngaro en la lucha por el oro.

Finalmente, el triunfo fue para los húngaros por tan sólo 6 segundos de ventaja sobre el combinado hispano

En la prueba individual la victoria fue para el francés Milan Larivière y Andrés cruzóu la meta firmando el séptimo mejor tiempo de la prueba a 17 segundos del ganador, escoltando a su compañero de equipo Pelayo González (6°) para certificar un gran doblete en los puestos de honor para la selección española.

En la clasificación Sub-23, Prieto remató en la 6ª plaza.

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