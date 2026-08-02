El Torneo Basket 3x3 de Cee ya tiene ganadores en categorías base

Las participantes de categorías base posando tras la entrega de trofeos Cedida

El Torneo Basket 3x3 organizado en Cee este fin de semana por el ACB Costa da Morte fue un éxito, al punto de que la participación rondó el centenar de jugadores-as, pertenecientes a una treintena de equipos de distintas localidades de la Costa da Morte y de otras más distintas como Santiago, A Coruña y Meira.

El evento arrancó el sábado día 1 en la Praza 8 de Marzo con la disputa de la competición de categorías base.

La final infantil acabó enfrentando a Vodzka Juniors (Santiago) contra Barrufans (A Coruña), imponiéndose los primeros por 21-12.

En categoría cadete, el Golden State Guarros (Carballo) derrotó en la final a Moonwalkers (Cee) por 15-6.

Por lo que respecta al concurso de triples, el ganador fue el carballés Manuel Patiño.

Este domingo se disputó, en este caso en el pabellón municipal de Cee, la competición de adultos y vintage (mayores de 40 años).